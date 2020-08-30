'Telefon açıkken Flynn'e bağırdı... Hepsini duyduk'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen telefonu bildirmeyen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'a bağırarak tepki gösterdiği ortaya çıktı.







Eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in İdare Başkanı Nick Timothy, Newsweek dergisine demecinde 2017 yılında Beyaz Saray'da yaşanan bir olayı anlattı.





2017 yılında Beyaz Saray'daki Trump-May görüşmesi sırasında hiç kimsenin Putin'den gelen telefonu Trump'a bildirmediğinin anlaşıldığını belirterek bunu öğrenen ABD Başkanı'nın Flynn'a bağırmaya başladığını söyledi.





Timothy, "Gerçekten bağırdı. Bu olay, güzel, saray yemek takımlarının olduğu resmi görüşme sırasında meydana geldi. Trump, Flynn'a kendi masasından bağırdı" dedi.





Timothy'nin aktardığına göre Trump, yüksek sesle, "Eğer Putin benimle konuşmak istiyorsa, yapman gereken tek şey onu bana bağlamak" ifadelerini kullandı.