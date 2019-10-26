Samanyolu Haber /Teknoloji / Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon' /26 Ekim 2019 20:56

Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon'

Cep telefonu bağımlılığı günümüzün büyük bir sorunu olmaya devam ederken, teknoloji devi Google'dan konuyla ilgili farklı bir çözüm önerisi geldi.

SHABER3.COM

Akıllı telefonların hayatımıza girdiğinden bu yana telefon bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi.

tr.euronews.com'da yer alan habere göre teknoloji devi Google, Paper Phone (Kağıt Telefon) adlı projesi ile telefonlarına bağımlı olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi. Paper Phone uygulaması, günlük hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bir kağıda basıyor.

Bir telefon gibi tasarlanan bu kağıtta gün içerisinde arayacağız kişilerin numaraları, ajandamız, hava durumu, yapılacak işler listesi ve harita gibi önemli bilgiler bulunuyor. Ayrıca Paper Phone kağıdında fiziksel banka kartı koyacak bir alan da bulunuyor.

Çağımız en önemli fobilerinde biri nomofobi, dünyada giderek yaygınlaşmaya devam ediyor.

"No mobile phobia" kelimelerinden türeyen nomofobi, cep telefonundan mahrum kalma korkusu anlamına geliyor.

Özellikle Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları telefon ekranı karşısında geçirdiğimiz vaktin büyük ölçüde yükselmesine sebep oluyor.

Deloitte'un Global Mobil Kullanıcı Araştırması'na göre, Türkiye’deki mobil kullanıcıları günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 22’si, yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefonunu kontrol ediyor.
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