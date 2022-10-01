Telefon veya tablet kullanımı çocuk için ödül ya da ceza olmamalı!

Çocuklar ve gençler için teknoloji bağımlılığı riskinin ortaya çıktığını kaydeden uzmanlar, çocukların henüz gelişim çağında iken kontrolsüz ve aşırı bir şekilde dijital teknolojiye maruz kalmalarının ve dijital teknolojik araçlarla uzun süre vakit geçirmelerinin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor; beraberinde uyku, yeme ve duygu durum bozukluklarına ve çeşitli sağlık sorunlarına da yol açıyor.





Ancak ailelerin yaklaşımı da çocuğun bu bağımlıklarında önemli etkilere sahip.





Uzmanlar, "çocuğun telefon, bilgisayar veya tablet oynaması ödül veya ceza olmamalı" diyor. Bu duruma dönüştüğünde, çocuk için bu araçlar bir arzu nesnesi haline geliyor.Dijital teknoloji kullanımı ödül ya da ceza olmamalı!