Samanyolu Haber /Gündem / Telefon yüzünden raylara düştü... İşte ilginç kaza anı /28 Kasım 2019 12:07

Telefon yüzünden raylara düştü... İşte ilginç kaza anı

Kısaca "smombies" (smartphone zombies) yani 'akıllı telefon zombileri'nin karışıtığı kazalar her geçen gün artıyor

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Akıllı telefonların bir parçası olması ve günden güne yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Yayaların yolda yürürken cep telefonlarıyla meşgul olmaları, kazalara davetiye çıkarıyor.

Kısaca "smombies" (smartphone zombies) yani 'akıllı telefon zombileri' olarak tanımlanan bu kişilerin yolda yürürken dikkatlerinin yüzde 99.9 telefonlarına, yüzde sadece 0,1'ini de trafiğe verdikleri belirtiliyor.

Bunun en son örneği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşandı. Metro istasyonunda güvenlik kameralarına takılan görüntülerde bir adam telefonu ile meşgul oluyor. Etrafından habersiz ilerleyen adam bir anda tren raylarına düştü. Görüntülerde Ayağından bir problemi olduğu anlaşılan adam çevreden yetişenlerce kurtarıldı

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