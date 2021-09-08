Telefona yüklerken dikkat... Kaldırmak mümkün değil!





Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu olmasına karşın WhatsApp her gün yeni bir sorunla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Son olarak WhatsApp mesajlaşma platformunun kötü amaçlı bir sürümü keşfedildi: FMWhatsapp. Uygulama kapsamında kullanıcı dostu sürüm arayanlar, resmi sürümden daha fazla seçeneğe sahip diğer sürümleri indirme yoluna gidiyor. Bu da kötü sonuçları beraberinde getiriyor. Kullanıcıların bu sürümlere ilgisinden dolayı kötü amaçlı kod dağıtan dolandırıcılar ortaya çıkıyor.







YASA DIŞI FAALİYETLERE KADAR ZORLUYOR

FMWhatsapp modunu indirenler sadece bir sürüm indirdiğini düşünse de çok büyük problemlere sebep olacak bir aşamanın ilk adımını atmış oluyor. Sürümde Triada Truva Atı bir arabulucu görevi görüyor.

İlk olarak kullanıcının cihazında veriler toplanıyor. Ardından truva atlarından biri cihaza indiriliyor. Sonrasında ise cihaz kullanıcılarına istekleri dışında bağımsız reklamlar ve ücretli abonelikler yaptırıyor. Hatta cihaz kullanıcılarını yasa dışı faaliyetlere karşı savunmasız bırakabiliyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin güvende kalmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktarıyor: "Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan ve güvenilir kaynaklardan yükleyin. Yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol etmeyi unutmayın – bazıları çok tehlikeli olabilir. Mobil antivirüs yazılımı yükleyin. Bu yazılım olası tehditleri tespit edecek ve önleyecektir."

Dünyanın en popüler uygulamalarından WhatsApp kullananlar için dikkat edilmesi gereken yeni bir sürüm keşfedildi. FMWhatsapp sürümü ile cihaz sahibine ücretli abonelikler verebiliyor hem de kullanıcılar yasa dışı faaliyetlere karşı savunmasız bırakabiliyor.