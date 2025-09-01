Samanyolu Haber /Teknoloji / Telefonlara internetsiz ve ücretsiz TV yayını geliyor! /01 Eylül 2025 10:34

Telefonlara internetsiz ve ücretsiz TV yayını geliyor!

5G Broadcast teknolojisiyle SIM kart veya Wi-Fi olmadan, tamamen ücretsiz TV ve radyo yayını mümkün olacak. Avrupa ve Türkiye’de testleri tamamlanan sistemin 2027’de kullanıma girmesi planlanıyor.

Telefonlarımızda internet veya SIM kart olmadan ücretsiz ve kesintisiz TV izlemek mümkün olacak. Gözler, 2027'ye çevrildi.

Geleceğin iletişim teknolojileri, mobil cihazlarla televizyon izleme ve radyo dinleme deneyimini temelden değiştirmeye hazırlanıyor.

2027'DE HAYATA GEÇECEK
Cumhuriyet'te yer alan habere göre 5G Broadcast adı verilen yeni teknoloji, Avrupa ve Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı testlerin ardından ticarileşme aşamasına geçti. Planlanan takvime göre, 2027 yılının ikinci çeyreğinde bu hizmetin kullanıma sunulması bekleniyor.

Bugünkü mobil yayıncılığın aksine, 5G Broadcast kişiye özel internet bağlantısı yerine, geleneksel TV ve radyo yayınları gibi milyonlara aynı anda ulaşan bir "genel yayın" sunuyor. Bu sayede, aynı anda milyonlarca kişiye yüksek kalitede, internet kotası harcamadan ve hatta SIM kart olmadan yayın yapılabiliyor.

BeeTekno'nun haberine göre; sistemin en önemli avantajlarından biri, televizyon ve radyo kuleleri üzerinden yapıldığı için Wi-Fi veya mobil veri sinyalinin zayıf olduğu yerlerde bile kesintisiz ve parazitsiz bir deneyim sunması.

SADECE EĞLENCE DEĞİL, HAYAT KURTARACAK
Bu teknoloji sadece eğlenceyle sınırlı değil. Telefonlardan tabletlere, arabalardan akıllı saatlere kadar ekranlı her türlü cihazda TV, radyo yayınları için ise ekranı olmayan cihazlarda bile çalışacak. Örneğin, özel bir 5G çipiyle donatılmış kablosuz kulaklık kutusu üzerinden bile radyo dinlemek mümkün olacak.

5G Broadcast’in en kritik kullanım alanlarından biri de acil durum yayınları. Olası bir afet, deprem veya kriz anında, milyonlarca kişiye anında ve güvenilir bir şekilde uyarı gönderilebilecek. Ayrıca, bölgesel haritalar, trafik bilgileri ve haber uygulamaları da internet bağlantısına gerek kalmadan sürekli güncel tutulabilecek.

Sistem, saatte 250 km hıza kadar çalışan araçlarda bile sorunsuz yayın imkanı sunuyor. Bu özellikler, 5G Broadcast'i geleceğin çok yönlü ve güvenilir iletişim platformlarından biri haline getiriyor.
