Telefonları dinlenmesin diye Sedat Peker'e jammer verildi mi?









Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir dizi iddialarda bulundu.





Peker, Soylu'nun kendisine koruma polisi tahsis ettiğini söz konusu videolarının birinde iddia etmişti.





Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin konuştu. Başarır, Peker'e izlenilmesin diye Jammer verildiğini söyledi.





Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Bizler, ne Genel Başkanımız ne Meral hanım ne Sözcü ne BirGün, hayatımızda bir kere Peker'i görmedik ama sen ona koruma verdin. Sen o korumaları yurtdışına onunla birlikte yolladın. Sen ona çakar verdin, sen ona VIP kullanma hakkı verdin." dedi.





Başarır şöyle devam etti:





"Buradan ilk kez söylüyorum sen ona bir şey daha verdin. Jammer verdin sen ona. İki tane sinyal kesici verdin. Hani, 'Organize suç örgütü pisliği' diyor ya, onun dinlenmemesi için, onun telefonu kayda alınmaması için, Peker'in takip edilmemesi için Jammer verdin sen.





Sen benim genel başkanımı, pırıl pırıl gazeteleri, onurlu insanları karıştırma. İnkar etme. Senin polisin söyledi. Jammer verdin. Onurlu, şerefli, haysiyetli bakan çık bunları açıkla. Utanmadan benim genel başkanımı o adamla yan yana koyuyorsun. Sen çık oğlun Silivri Emniyet Müdürünü aradı mı aramadı mı onu açıkla. Çıkarsın, özür dilersin, istifa edersin ama insanlara leke sürme."





Ayşenur Arslan ise şu tepkileri gösterdi:





"BirGün, Cumhuriyet, Kemal Kılıçdaroğlu, Babacan vs. bunların Sedat Peker ile ilgisi olamayacağını sokaktaki çocuk biliyor. Aksini söylemek günün en komik olmayan fıkrası.





Abdulkadir Selvi için videoda 'düşkün' demiş. Ben bilmiyordum, Alevi olup alevilikten dönene düşkün deniliyor ya. Meğer aleviymiş Abdulkadir Selvi. Jammer verilmesi vahim ötesi bir şey. Jammer araç üstünde yer alır, ilgili şahısın aracını takip eder ve orada cep telefonu sinyallerini engeller. Uzaktan kumandalı bombalar vardır. Cep telefonu sinyali ile patlatılır o bombalar. Bunu önlemek içindi sonra başka işlerde de kullanılır oldu. "