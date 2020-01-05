Telefonu 5 gün şarj etmeden kullanma imkanı...

Araştırmacılar, bir telefonu aralıksız 5 gün çalıştırabileceğini öne sürdükleri yeni bir batarya geliştirdi. Araştırmacılara göre bu batarya, elektrikli bir aracın yeniden şarj edilmesine gerek kalmadan bin km'den fazla yol yapmasını sağlayacak.





Independert Türkçe'de yer alan Anthony Cuthbertson imzası taşıyan ve Onur Bayrakçeken tarafından çevrilen habere göre bu çığır açan enerji deposu, iPhone'lardan kalp pillerine kadar her şeyde kullanılan lityum-iyon pillerin atılması ve bunun yerine lityum-sülfür pillerin konmasıyla mümkün oldu.





Teorik olarak, lityum-sülfür piller, lityum-iyon pillere göre 5 kat daha fazla enerji tutabiliyor. Ancak şu ana kadar tüketici elektroniğinde kullanımı hiç pratik değildi.





Lityum-sülfür pillerle ilgili bugüne kadarki en büyük zorluk, her bir şarj döngüsünde yüzde 78 oranında boyut değişimine uğrayan katotun kararsızlığıydı.





Bu da bataryaların çok çabuk aşındığını ve tekrar tekrar şarj edilebilecek kadar uzun ömürlü olmadığı anlamına geliyordu.





Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden araştırmacılar, çok esnek bir katot kullanmanın, onun genleşip büzüşmeyle (kayda değer bir aşınma olmadan) başa çıkmasını sağladığını keşfetti. Bu yüzden de "dünyanın en verimli" lityum-sülfür pilini oluşturduklarını iddia ediyorlar.





Monash Üniversitesi Makine ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Mahduk Şaybani, The Independent'a konuştu ve şunları söyledi:





"İklim değişikliyle mücadelede dünyanın yeni ve radikal enerji depolama teknolojilerine ihtiyacı var. (...) Son derece yüksek kapasiteli sülfür kullanan lityum-sülfür piller, geleneksel lityum-iyon pillerden 5 kat daha fazla enerji depolayabilir ve dünyanın her yerinde bulunabilen ucuz malzemelerden üretilir."





Doçent Dr. Matthew Hill ise şunları ekledi:





"Bu yaklaşım sadece yüksek performans metriklerini ve uzun ömürlü döngüyü desteklemekle kalmayıp çevresel açıdan tehlikeli atıkları önemli ölçüde azaltabilir."





Science Advances'ta yayımlanan araştırma, batarya endüstrisi için önemli bir kilometre taşı olabilir ve tüketici elektroniğinden güneş panellerine kadar her şeyi etkileyebilir.





Şaybani, pillerin ticarileştirilmesinin iki ila 4 yıl sürebileceğini ve üretim süreci için patent onayının zaten alındığını söyledi.





Prototipler Almanya'da geliştirildi ve bu yıl Avustralya'da otomobiller ve güneş enerjisi panellerinde ileri testlere tabi tutulması planlanıyor.





Şaybani “Teknolojimizin maliyet tahminleri ve performans metrikleri, yüksek rekabetçi fiyat noktalarında günümüzün lityum-iyon pillerinden daha iyi performans göstereceğini öngörüyor” dedi.





"Bütün bunlar güneş enerjisinin çok daha kolay depolanabileceği veya bir elektrikli aracın daha ileri gidebileceği ve daha da önemlisi, bataryanın güvenli, basit ve etik olduğu anlamına geliyor."