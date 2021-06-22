Samanyolu Haber /Gündem / "Telefonu ABD ve Avusturya istihbaratının elinde, ilişkisi olanlar istifa etsin" /22 Haziran 2021 10:57

"Telefonu ABD ve Avusturya istihbaratının elinde, ilişkisi olanlar istifa etsin"

Gazeteci Barış Yarkadaş, Sezgin Baran Korkmaz’ın tüm kayıtlarını tuttuğu telefonun artık Avusturya ve ABD polisinin elinde olduğunu hatırlatarak, Korkmaz ile gayri meşru ilişkiye giren yargıçların istifasını istedi.

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Gazeteci Yarkadaş, Avusturya’da gözaltına alınan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın tüm görüşmelerini ve mesajlaşmalarını gerçekleştirdiği telefonun Avusturya ve ABD’nin elinde olduğuna dikkati çekti. Yarkadaş, “görüşmeler, ses kayıtları ve mesajlaşmalar şu an Avusturya ve ABD istihbaratı tarafından değerlendiriliyor. Korkmaz’la gayri meşru ilişkisi olan tüm yargı mensupları ya derhal istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır” dedi.

Yargıtay 7. Daire Üyesi Tekman Savaş Nemli (Beyaz saçlı), davaları Yargıtay’da bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile Ankara’nın göbeğinde buluşmuş

Ceza davaları avukatı Yiğit Acar’ın, “Sezgin Baran Korkmaz ile görüşen, dışarıda yemek yiyen, mesajlaşan, dolaylı yollarla mesaj alıp veren tüm yargı mensupları derhal istifa etmelidir. Adalet Bakanlığı ve HSK da etkin bir soruşturma yürüterek bu kirli ağı dağıtmalıdır” sözlerine yer veren Yarkadaş, Korkusuz’daki yazısında şunları kaydetti:

TÜM KAYITLAR AVUSTURYA VE ABD POLİSİNDE
 
“Bu yapılmadığı ve Korkmaz’la ilişki ağına dahil olan yargı mensupları korunduğu takdirde, Türkiye yeni bir şantaj sürecine maruz bırakılacaktır. Zira; Sezgin Baran Korkmaz’ın tüm kayıtlarını tuttuğu telefonu artık Avusturya ve ABD polisinin elindedir. Görüşmeler, ses kayıtları ve mesajlaşmalar şu an Avusturya ve ABD istihbaratı tarafından değerlendiriliyor. Türk yargısı, şantaja açık hale getirilmemeli, Korkmaz’la gayri meşru ilişkisi olan tüm yargı mensupları ya derhal istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır.”

“Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanmasıyla birlikte ABD’de devam eden kara para kovuşturması da hızlanacak. Korkmaz’ın ABD’deki ortağı Kingston Kardeşler’in verdiği bilgiler doğrultusunda derinleştirilen kovuşturmanın bir ayağı da Türkiye’de yürütülecek…”

KARA PARA SORUŞTURMASI 

‘Kara para soruşturması’na konu edilen 511 milyon dolar tutarındaki dolandırıcılık öyküsünün bir kısmının Türkiye’yi doğrudan ilgilendirdiğine işaret eden Yarkadaş, “Konuştuğum kaynaklar, ‘ABD, 134 milyon doları önce Kingston ve Korkmaz’dan ister. Bunu tahsil edemediği taktirde, BDDK ve Türk bankasından da isteyebilir’ diyor. Sezgin Baran Korkmaz’ı yakından tanıyan bir isim ise ‘Korkmaz serbest kalmak için bu parayı öder. İlaç fabrikasını satsa bile bu parayı rahatlıkla çıkarır’ ifadesini kullanıyor” dedi.
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