Samanyolu Haber /Politika / Telefonu hiç elinden bırakmıyor! /09 Ocak 2021 17:40

Telefonu hiç elinden bırakmıyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde siyah kılıflı cep telefonunu elinden bırakmıyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönem çektirdiği fotoğraflarında ilginç bir ayrıntı dikkati çekiyor. 

Hemen her fotoğraf karesinde Erdoğan’ın elinde cep telefonu bulunuyor. Teamüllere göre devlet yöneticilerinin cep telefonlarını özel kalemi ya da danışmanları taşırken, son günlerde Erdoğan cep telefonunu neden elinden düşürmüyor?

BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE NASILDI?

Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde elinde cep telefonuyla dolaştığı fotoğraflara rastlamak pek mümkün değil. 

Kamuoyu önünde ve basına açık programlarda Erdoğan'ın telefonlarını danışmanları, özel kalemi ve koruma müdürünün taşıdığı biliniyor. 

Önemli bir telefon görüşmesi yapması durumunda kriptolu telefonlar Erdoğan’a verilirdi. Erdoğan’ın 2002 yılından sonra telefon kulağındayken birçok fotoğrafı bulunuyor.

PARTİ LİDERLERİ BİLE TAŞIMIYOR

Kronos'un haberine göre Erdoğan’ın son dönemde elinden düşürmediği cep telefonu fotoğrafları, parti genel başkanlarının bu şekilde fotoğrafı olup olmadığını akıllara getirdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile diğer liderlerin telefonları da yakınlarındaki görevlilerde bulunuyor. 

Telefonlar acil görüşmelerde kendilerine veriliyor.

EKRANI KENDİSİNE DÖNÜK

Erdoğan’ın son olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eşi Emine Erdoğan ve sahiplendikleri Leblebi isimli köpekle birlikte çektirdikleri fotoğrafta da telefon ayrıntısı göze çarptı. 

Siyah renkle telefonun kamera kısmı görünürken, ekranı Erdoğan’ın kendisine dönük olarak duruyor.

TELEFONU İLETİŞİM BAŞKANI DEĞİL, KENDİSİ TAŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile fotoğrafında bile telefon cihazını Erdoğan elinde tutuyor. 

Bu fotoğraf karesinde de aynı cep telefonu, kamerası dışa dönük, ekranı Erdoğan’a dönük şekilde kayıtlara giriyor. Siyah renkli ve kılıflı telefonunun markası Apple mı, yoksa diğer Android sistemleri kullanan cihaz olup olmadığı fotoğraflarda belli olmuyor.
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