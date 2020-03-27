Samanyolu Haber /Teknoloji / 'Telefonu sıfırlayacak mesaj" iddiası asılsız! /27 Mart 2020 22:18

'Telefonu sıfırlayacak mesaj" iddiası asılsız!

2,5 milyara yakın kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulamasını kullananları tedirgin eden bir mesajın uydurma olduğu ortaya çıktı.

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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanıcılara gelen bir mesajın virüs olduğu ve ekteki videonun oynatılması durumunda telefondaki bilgilerin sıfırlanacağı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Son günlerde ise "Asayiş uyardı" başlığıyla tekrar mesaj gruplarında paylaşılan giren ve akıllı telefon kullanıcılarını "Dance of the Hillary" (Hillary'nin dansı) isimli bir virüse karşı uyaran mesaj gerçeği yansıtmıyor.

WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası da gerçeği yansıtmıyor

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İnternette "Dance of the Pope" (Papa'nın dansı) şeklinde de uyarısı yapılan virüs iddiasının nasıl ve nereden ortaya atıldığı belli değil. 

Ancak özellikle WhatsApp kullanıcılarının birbirini uyardığı sözde virüsten etkilenen veya virüsü gören bir kullanıcının tecrübesine henüz rastlanmadı.

Ayrıca metinlerde geçen "BBC Radyo haberi" ve "Asayiş dairesi ilgili personel tarafından bildirildi" iddiaları da gerçeği yansıtmıyor. 

BBC Radyo'da daha önce böyle bir haber duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu mesaj hakkında herhangi bir uyarıda da bulunmadı.

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