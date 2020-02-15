Telefonu yüzüne kapattı!

31 Marta 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden bu yana 1 milyondan fazla üye kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kan kaybını durdurmaya çalışıyor.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yeni üye çalışmasına dair toplantıda konuştu.





Erdoğan kürsüden "yeni üye olduğu" belirtilen "Berfin" isimli bir kişiyi telefonla aradı.





TELEFONU ERDOĞAN'IN YÜZÜNE KAPATTI





Telefon hattının diğer ucundaki kadın kendisinin niçin arandığını anlamakta zorlandı. Erdoğan'ın sözlerine, "Siz kimi aramıştınız? Ee!" şeklinde cevap veren "Berfin" isimli kişi daha sonra telefonu Erdoğan'ın yüzüne kapattı.





Daha sonra tekrar aranan aynı kişinin, "Ellerinizden öptüm, görüşürüz." ifadelerini kullandığı görüldü.





Erdoğan ile AKP üyesi Berfin arasında geçen o ilginç diyalog:





Hanımefendi kiminle görüşüyorum?





Siz kimi aramıştınız?





Ben Berfin Hanım’ı arıyorum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.





Alo?





Şimdi, şu anda biz İstanbul İl Teşkilatı’nda toplantıdayız.





Ee?





Partimize üye oldunuz mu?





Evet, oldum.





Şu anda, 1000’i aşkın kardeşiniz sizi tebrik ediyor.





(Berfin isimli vatandaş telefonu kapatıyor.)





Hat düştü. Bir daha ara...





<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/H6sP40AK-CQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

