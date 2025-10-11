Samanyolu Haber /Teknoloji / Telefonuna bu yazılımı indirdiysen hesaplarına dikkat et! /11 Ekim 2025 14:56

Telefonuna bu yazılımı indirdiysen hesaplarına dikkat et!

Siber güvenlik uzmanları, “Mobdro Pro IP TV + VPN” adlı sahte uygulamanın kullanıcıların banka hesaplarını hedef aldığını açıkladı. Uzmanlar, uygulamayı indirenlerin vakit kaybetmeden silmeleri ve hesap hareketlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

Dolandırıcılık tespiti firması Cleafy tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa genelinde 3 binden fazla Android cihaz bu kötü amaçlı yazılımdan etkilendi.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulama, kullanıcılara ücretsiz film, dizi ve spor yayınlarına erişim sunduğunu iddia ederek cihazlara yükleniyor.

Ancak aslında ‘Klopatra’ adlı gelişmiş bir zararlı yazılım içeriyor. Bu yazılım, cihazın uzaktan kontrolünü tamamen ele geçirebiliyor ve kullanıcı adına bankacılık işlemleri yapabiliyor.

Cleafy raporuna göre, saldırganlar Android’in ‘erişilebilirlik servisleri’ni kullanarak ekran içeriğini okuyabiliyor ve cihaz üzerinde işlem gerçekleştirebiliyor.

Bu yöntem, modern bankacılık dolandırıcılığında giderek yaygınlaşan bir teknik olarak tanımlanıyor.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Euronews’te yer alan habere göre, yazılımın kodlarında bulunan ifadeler ve altyapıdaki bazı detaylar, saldırının Türkiye kaynaklı olabileceğini gösterdi. Kod içinde geliştiricilerin bıraktığı fonksiyon adlarının Türkçe olduğu, örneğin ‘ArkaUcKomutIsleyicisi’ ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

Benzer şekilde, saldırganların kullandığı kontrol sunucularından gelen JSON verilerinde de ‘Etiket’, ‘Eavori_durumu’ ve ‘Bot_notu’ gibi Türkçe terimlerin bulunduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu notların doğrudan saldırıyı gerçekleştiren kişiler tarafından yazıldığını, yani insan eliyle bırakılmış izler olduğunu ifade etti.

KAÇ KİŞİ DOLANDIRILDI?

Cleafy’nin tahminine göre sahte uygulama üzerinden yaklaşık 1000 kullanıcı dolandırıldı. Uzmanlar, bu saldırının başarı oranı nedeniyle diğer siber suç gruplarının da benzer yöntemleri kullanabileceği uyarısında bulundu.


Raporda, “Benzer sahte uygulamaların artması tespit ve analiz süreçlerini daha da zorlaştırabilir” ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, ‘Mobdro Pro IP TV + VPN’ veya benzeri korsan içerik sunan uygulamaları yükleyen kullanıcıların bu yazılımları derhal silmeleri ve banka hesap hareketlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Telefonuna bu yazılımı indirdiysen hesaplarına dikkat et! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:27