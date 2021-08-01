Telefonunuz Çin menşeili mi? Casusluk riskine dikkat!

Dünyanın teknoloji üretim merkezi Çin menşeili telefon markaları Xiaomi, OPPO, TECNO Mobile ve TCL Türkiye'de üretime başlamıştı. Çinli telefon devlerinin ardından Realme ve Vivo da Türkiye'ye yatırım kararı alan Çinli şirketler oldu.





Türkiye'de üretimi yaygınlaştıran Çinli telefon markaları giderek piyasada hakim konuma yükselirken, Belçika'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Belçika istihbarat servisi üç Çinli akıllı telefon markasına karşı casusluk riski uyarısı yayınladı.





XİAOMİ, OPPO, ONE PLUS

Belçika Devlet Güvenlik Sözcüsü Ingrid Van Daele, ülkede oldukça popüler olan, Çinli akıllı telefon markaları Xiaomi, Oppo ve OnePlus hakkında potansiyel casusluk tehdidi oluşturduğuna dair tüketicileri uyardı.





Belçikalı L'Echo ve De Tijd gazetelerinin haberine göre bu konuda henüz yargıya intikal etmiş somut vaka bulunsa da Devlet Güvenlik Sözcüsü Daele'nin, "Bu nedenle vatandaşlarımıza şimdilik sadece mümkün olduğu kadar uyanık ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" sözleri dikkat çekti.





Van Daele'ye göre bu şirketler ile Çin hükümeti ve istihbarat servisleri arasındaki ilişki Çin ulusal yasalarına aykırı değil. Daele "Çin ulusal istihbarat yasası, tüm Çinli şirketleri istihbarat servisleriyle işbirliği yapmaya zorluyor” dedi.





Euronews'te yer alan habere göre Oppo'nun Belçikalı sözcüsü Dries Cludts, firmanın dünya çapında 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve bulunduğu ülkelerdeki hükümetler ve karar vericilerle olumlu ilişkiler sürdürdüğünü söyleyerek "Tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyoruz” dedi.





Öte yandan Hollanda ve ABD gibi ülkeler, daha önce bu ürünler konusunda özel hayat ve ulusal güvenlik riskleri olabileceğini dile getirmişti.