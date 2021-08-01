Samanyolu Haber /Gündem / Telefonunuz Çin menşeili mi? Casusluk riskine dikkat! /01 Ağustos 2021 12:17

Telefonunuz Çin menşeili mi? Casusluk riskine dikkat!

Çin teknoloji devleri Türkiye'ye akın ederken, Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, OPPO ve One Plus hakkında casusluk riski uyarısı yapıldı.

SHABER3.COM

Dünyanın teknoloji üretim merkezi Çin menşeili telefon markaları Xiaomi, OPPO, TECNO Mobile ve TCL Türkiye'de üretime başlamıştı. Çinli telefon devlerinin ardından Realme ve Vivo da Türkiye'ye yatırım kararı alan Çinli şirketler oldu. 

Türkiye'de üretimi yaygınlaştıran Çinli telefon markaları giderek piyasada hakim konuma yükselirken, Belçika'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Belçika istihbarat servisi üç Çinli akıllı telefon markasına karşı casusluk riski uyarısı yayınladı.

XİAOMİ, OPPO, ONE PLUS
Belçika Devlet Güvenlik Sözcüsü Ingrid Van Daele, ülkede oldukça popüler olan, Çinli akıllı telefon markaları Xiaomi, Oppo ve OnePlus hakkında potansiyel casusluk tehdidi oluşturduğuna dair tüketicileri uyardı.

Belçikalı L'Echo ve De Tijd gazetelerinin haberine göre bu konuda henüz yargıya intikal etmiş somut vaka bulunsa da Devlet Güvenlik Sözcüsü Daele'nin, "Bu nedenle vatandaşlarımıza şimdilik sadece mümkün olduğu kadar uyanık ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" sözleri dikkat çekti.

Van Daele'ye göre bu şirketler ile Çin hükümeti ve istihbarat servisleri arasındaki ilişki Çin ulusal yasalarına aykırı değil. Daele "Çin ulusal istihbarat yasası, tüm Çinli şirketleri istihbarat servisleriyle işbirliği yapmaya zorluyor” dedi.

Euronews'te yer alan habere göre Oppo'nun Belçikalı sözcüsü Dries Cludts, firmanın dünya çapında 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve bulunduğu ülkelerdeki hükümetler ve karar vericilerle olumlu ilişkiler sürdürdüğünü söyleyerek "Tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan Hollanda ve ABD gibi ülkeler, daha önce bu ürünler konusunda özel hayat ve ulusal güvenlik riskleri olabileceğini dile getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Telefonunuz Çin menşeili mi? Casusluk riskine dikkat! Sonraki Haber >>

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:17