Samanyolu Haber /Dünya / Telegram 500 milyon kullanıcıyı geçti /13 Ocak 2021 10:26

Telegram 500 milyon kullanıcıyı geçti

Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar Telegram'a yöneldi. Telegram, 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

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Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram kullanıcılarında, son 3 gündür yoğun bir artış oldu.

Telegram, uygulamayı kullanan sayısının 500 milyonu geçtiğini duyurdu. Buna göre, sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. 

Telegram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram’a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi. Son birkaç gün içinde katılan kişileriniz varsa, onları Telegram’ın hareketli çıkartma veya görüntülü mesaj gibi benzersiz özelliklerinden birini kullanarak karşılayabilirsiniz."
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