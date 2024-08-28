Samanyolu Haber /Dünya / Telegram CEO'su Pavel Durov serbest bırakıldı /28 Ağustos 2024 17:59

Telegram CEO'su Pavel Durov serbest bırakıldı

12 suç ihlali iddiasını içeren adli soruşturma kapsamında Paris dışındaki Le Bourget havaalanında gözaltına alınan ve dört gündür sorgulanan Telegram CEO'su Pavel Durov serbest bırakıldı.

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Telegram CEO'su Pavel Durov, platformun yasa dışı faaliyetler için kullanıldığı iddiaları üzerine dört gün süren sorgulamanın ardından serbest bırakıldı. AP'nin haberine göre, Paris savcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturma hakimi Pavel Durov'un polis gözetimine son verdi ve ilk duruşma ve olası bir iddianame için mahkemeye çıkarılmasını sağlayacak" denildi.

NE OLMUŞTU?
Durov, geçen ay açılan ve 12 suç ihlali iddiasını içeren adli soruşturma kapsamında Paris dışındaki Le Bourget havaalanında gözaltına alınmıştı. Fransız vatandaşı olan Durov hakkındaki diğer iddialar arasında, platformunun çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesi ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı, dolandırıcılık ve organize suç işlemlerine yataklık ettiği ve Telegram'ın yasaların gerektirdiği durumlarda soruşturmacılarla bilgi veya belge paylaşmayı reddettiği yer alıyor.

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