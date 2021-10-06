Samanyolu Haber /Teknoloji / Telegram’ın kurucusundan Facebook açıklaması /06 Ekim 2021 00:52

Telegram’ın kurucusundan Facebook açıklaması

Facebook ile birlikte bu servise bağlı uygulamalar olan WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili bir mesaj paylaşan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, "Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Facebook servislerinde yaşanan büyük kesinti bağlamında, bir gün içinde 70 milyondan fazla yeni kullanıcının Telagram’da hesap açtığını belirtti.

Durov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı etkinliğinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık” diye yazdı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dün yaklaşık 7 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun, ön incelemelere göre yazılım güncellemesindeki hatalardan kaynaklandığı açıklanmıştı.


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