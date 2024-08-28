Telegram krizi büyüyor: Gözaltındaki CEO'nun kardeşi hakkında da yakalama kararı var

Davaya doğrudan dahil olan bir kişinin Politico ile paylaştığı belgede, 'Telegram'ın Fransız ve diğer Avrupalı yetkililerle neredeyse hiç var olmayan işbirliğinin' altı çizildi.

SAVCILIK: ŞU ANDA SORGULANAN TEK KİŞİ PAVEL DUROV

Durov kardeşler hakkında neden yakalama kararı çıkarıldığının da anlatıldığı belgede, Telegram'ın 'pek çok suç örgütü' tarafından kullanılıyor olduğu iddiasından bahsedildi. Öte yandan, soruşturmada tespit edilen suçlarda Durov kardeşlerin doğrudan dahli olduğuna ilişkin bir ifade yer almadı. Davaya ilişkin belgede, Telegram yöneticilerinden Ilya Perekopsky'nin adı geçse de kendisi hakkında yakalama kararı olup olmadığı belirtilmedi.

ABD'nin Politico haber sitesinin gördüğünü ifade ettiği idari bir belgeden aktardığına göre, Fransız yetkililer, mart ayında hem Pavel Durov hem de Nikolay Durov hakkında yakalama emri çıkarmıştı. Belge, sosyal medya ve mesajlaşma platformu Telegram'a yönelik soruşturmanın şimdiye kadar bilindiğinden daha geniş olduğunu ve daha önce başladığını ortaya koydu. Buna göre, söz konusu soruşturma, Telegram'ın Fransız polisinin yürüttüğü 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturmasıyla işbirliği yapmaması ile bağlantılı. Haberde, yakalama kararlarının bir Telegram kullanıcısının teşhis edilmesi yönünde yapılan adli talebe platformun 'hiçbir yanıt' vermemesinin ardından çıkarıldığı belirtildi.Belgeye göre, Pavel ve erkek kardeşi Nikolay hakkındaki yakalama kararları 'çocukların pornografik görüntülerinin organize bir grupta bulundurulması, dağıtılması, sunulması ya da sağlanmasına suç ortaklığı' da dahil olmak üzere bir dizi suçtan 25 Mart tarihinde çıkarılmıştı. Paris Savcılığı'nın Siber Suçlar Birimi tarafından yürütüldüğü ifade edilen soruşturmada, bir şüpheli, kız çocuklardan 'kendi ürettikleri çocuk pornosu' görüntülerini göndermesinin istendiğini, ardından bunların sosyal medyada paylaşılması ile tehdit edildiklerini anlattı. Bunun üzerine Pavel karderşler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belgeye göre, şüpheli, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu da itiraf etti.Paris Savcılığı ise soruşturmanın gizli olması dolayısıyla Nikolay Durov ile ilgili soruya yanıt vermekten kaçınarak, "Bu aşamada davada sorgulanan tek insan Pavel Durov" dedi. Kardeşi Nikolay Durov'un şu anda nerede olduğu ise bilinmiyor.