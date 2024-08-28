Samanyolu Haber /Dünya / Telegram krizi büyüyor: Gözaltındaki CEO'nun kardeşi hakkında da yakalama kararı var /28 Ağustos 2024 16:30

Telegram krizi büyüyor: Gözaltındaki CEO'nun kardeşi hakkında da yakalama kararı var

Fransa'da siber suçlarla bağlantılı olarak gözaltına tutulan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un erkek kardeşi Nikolay hakkında da yakalama kararı olduğu, fakat Nikolay Durov'un şu anda nerede olduğunun bilinmediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

ABD'nin Politico haber sitesinin gördüğünü ifade ettiği idari bir belgeden aktardığına göre, Fransız yetkililer, mart ayında hem Pavel Durov hem de Nikolay Durov hakkında yakalama emri çıkarmıştı. Belge, sosyal medya ve mesajlaşma platformu Telegram'a yönelik soruşturmanın şimdiye kadar bilindiğinden daha geniş olduğunu ve daha önce başladığını ortaya koydu. Buna göre, söz konusu soruşturma, Telegram'ın Fransız polisinin yürüttüğü 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturmasıyla işbirliği yapmaması ile bağlantılı. Haberde, yakalama kararlarının bir Telegram kullanıcısının teşhis edilmesi yönünde yapılan adli talebe platformun 'hiçbir yanıt' vermemesinin ardından çıkarıldığı belirtildi.

YAKALAMA KARARLARI 25 MART'TA ÇIKARILMIŞ


Davaya doğrudan dahil olan bir kişinin Politico ile paylaştığı belgede, 'Telegram'ın Fransız ve diğer Avrupalı yetkililerle neredeyse hiç var olmayan işbirliğinin' altı çizildi.

Belgeye göre, Pavel ve erkek kardeşi Nikolay hakkındaki yakalama kararları 'çocukların pornografik görüntülerinin organize bir grupta bulundurulması, dağıtılması, sunulması ya da sağlanmasına suç ortaklığı' da dahil olmak üzere bir dizi suçtan 25 Mart tarihinde çıkarılmıştı. Paris Savcılığı'nın Siber Suçlar Birimi tarafından yürütüldüğü ifade edilen soruşturmada, bir şüpheli, kız çocuklardan 'kendi ürettikleri çocuk pornosu' görüntülerini göndermesinin istendiğini, ardından bunların sosyal medyada paylaşılması ile tehdit edildiklerini anlattı. Bunun üzerine Pavel karderşler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belgeye göre, şüpheli, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu da itiraf etti.

SAVCILIK: ŞU ANDA SORGULANAN TEK KİŞİ PAVEL DUROV

Durov kardeşler hakkında neden yakalama kararı çıkarıldığının da anlatıldığı belgede, Telegram'ın 'pek çok suç örgütü' tarafından kullanılıyor olduğu iddiasından bahsedildi. Öte yandan, soruşturmada tespit edilen suçlarda Durov kardeşlerin doğrudan dahli olduğuna ilişkin bir ifade yer almadı. Davaya ilişkin belgede, Telegram yöneticilerinden Ilya Perekopsky'nin adı geçse de kendisi hakkında yakalama kararı olup olmadığı belirtilmedi.

Paris Savcılığı ise soruşturmanın gizli olması dolayısıyla Nikolay Durov ile ilgili soruya yanıt vermekten kaçınarak, "Bu aşamada davada sorgulanan tek insan Pavel Durov" dedi. Kardeşi Nikolay Durov'un şu anda nerede olduğu ise bilinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Telegram krizi büyüyor: Gözaltındaki CEO'nun kardeşi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:15:02