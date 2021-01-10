Telegram ve Signal yükseliyor WhatsApp düşüyor

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullancılarının karşısına çıkan ‘Gizlilik sözleşmesi değişikliği onay ekranı’ birkaç gün boyunca kullanıcılar tarafından tartışıldı. ‘Avrupa Bölgesi’ kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini ve bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketiyle paylaşılmayacağının duyurulmasının ardından Türkiye’deki kullanıcıların tepkisi büyüdü ve alternatif uygulamalarda büyük yükseliş yaşandı.





WHATSAPP’DAN KAÇIŞTA İLK SEÇENEK TELEGRAM OLDU





Önceden WhatsApp’da yaşanan bağlantı sorunlarında da Telegram uygulamasının indirilme oranlarında büyük yükseliş yaşanmıştı ancak WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi değişikliği Telegram’ı ilk defa en popüler mesajlaşma uygulaması haline getirdi. Telegram’ın WhatsApp’a göre daha kapsamlı özelliklerinin bulunması ve açık kaynak kodlu olması ilk tercih olmasını sağladı.





ELON MUSK’IN ÖNERİSİ OLAN SIGNAL’İN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR





Türkiye’de daha önce fazla talep görmeyen Signal, Elon Musk’ın WhatsApp’a karşı tepki olarak önerdiği uygulama olmasıyla büyük yükseliş yaşadı. Türkiye’de en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında Telegram’dan sonra ikinci sırada Signal yer alıyor. Signal’in uygulama yapımcıları arasında internet güvenliği konusunda isim yapmış kişiler yer alıyor.





SOSYAL MEDYA KAMPANYALARININ ARDINDAN WHATSAPP KAN KAYBEDİYOR





Sosyal medyada başlatılan #WhatsAppSiliyoruz kampanyası kısa sürede Twitter’da Türkiye gündemine girdi ve birçok kesimden destek görmeye başladı. Sosyal medyada başlatılan kampanyalarla WhatsApp’ın düşüşü de hızlandı. Google Play verilerine göre WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında 4. sıraya kadar geriledi.