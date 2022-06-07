Samanyolu Haber /Teknoloji / Telegram'da ücretli dönem başlıyor /07 Haziran 2022 21:53

Telegram'da ücretli dönem başlıyor

Cep telefonu üzerinden kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram'da ücretli bir versiyon olan ve farklı özellikler içeren Telegram Premium uygulamasının devreye girmesinin beklendiği aktarıldı.

Telegram'da ücretli dönem başlıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Mihail Voskresensky imzası taşıyan habere göre çoklu platform desteği de sunan anlık mesajlaşma servisi Telegram, kullanıcılara yeni özellikler barındıran ücretli abonelik seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Telegram’ın Android’e yönelik beta versiyonundan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, 4.99 dolar (yaklaşık 84 TL) karşılığında yeni işlevlerden faydalanabilecek.

Telegram Premium abonelerine sunulacak yeni özellikler arasında sesli mesajları yazıya dökme, dosya indirme önceliği, reklamın olmaması, 4 GB'a kadar iki kat daha büyük dosyaları yükleme kapasitesi yer alıyor.

Çoğu işlevde limitler da ikiye katlayacak; bir klasördeki sohbet sayısı 200'e, kanal ve süper gruplardaki abonelikler 1000'e, klasör sayısı 20'ye, ana sekmede sabitlenebilen diyaloglar 10'a, kanal ve süper gruplar için linkler 20'ye, kaydedilen GIF animasyonları sayısı 400'e ve uygulamaya farklı numaralarla bağlı hesaplar 4'e çıkarılacak.

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