Telegram'da ücretli dönem başlıyor





Telegram’ın Android’e yönelik beta versiyonundan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, 4.99 dolar (yaklaşık 84 TL) karşılığında yeni işlevlerden faydalanabilecek.





Telegram Premium abonelerine sunulacak yeni özellikler arasında sesli mesajları yazıya dökme, dosya indirme önceliği, reklamın olmaması, 4 GB'a kadar iki kat daha büyük dosyaları yükleme kapasitesi yer alıyor.





Çoğu işlevde limitler da ikiye katlayacak; bir klasördeki sohbet sayısı 200'e, kanal ve süper gruplardaki abonelikler 1000'e, klasör sayısı 20'ye, ana sekmede sabitlenebilen diyaloglar 10'a, kanal ve süper gruplar için linkler 20'ye, kaydedilen GIF animasyonları sayısı 400'e ve uygulamaya farklı numaralarla bağlı hesaplar 4'e çıkarılacak.



