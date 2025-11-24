Telegraph İnterpole Başkan seçilen Türk için: Kırmızı bülteni muhaliflere yönelik en kötü kullanan...

“Bu, Kuzey Korelileri BM İnsan Hakları Konseyi’ne oturtmak gibi.”





The Telegraph, bugünkü haberinde, Interpol başkanlığına aday gösterilen Türk polis şefi Mustafa Serkan Sabanca hakkında uluslararası kamuoyunda yükselen endişeleri ele aldı. Haberde, Sabanca’nın başkan seçilmesinin “Interpol’ün inandırıcılığını yok edeceği” yönündeki değerlendirmeler öne çıkarılıyor.Türkiye’nin Kırmızı Bülten SiciliTelegraph’in aktardığına göre, İngiliz Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi verileri, Türkiye’nin Interpol kırmızı bülten sistemini siyasi muhalifleri hedef almak için en kötü kullanan üçüncü ülke olduğunu gösteriyor.Erdoğan hükümetinin, özellikle Gülen hareketi mensupları hakkında 2016’dan bu yana 3 bin 579 kırmızı bülten talebi gönderdiği belirtiliyor.Makalenin en sert benzetmesi, bir Britanyalı iade avukatına ait:“Sabanca’dan “Suçu değiştirin” tavsiyesiHaberin en dikkat çeken bölümü, Sabanca’nın bir insan hakları avukatı hakkında hazırlanan kırmızı bülten girişimine dair yazdığı gizli bir not. Telegraph’in gördüğü bu notta Sabanca, Türkiye’deki polise şu yönde talimat veriyor: “Bu talebi, zimmet suçu kapsamında hazırlayın.” Çünkü Sabanca, avukat Osman için “Gülen hareketi üyeliği” gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılamayacağını belirtiyor. Sabanca’nın notu, adalet bakanlığı, istihbarat, örgütlü suç ve terörle mücadele birimlerine gönderilmiş.Telegraph’in kimliğini kısmen gizlediği avukat Osman, 2016’da Türkiye’den ailesiyle kaçıp Belçika’ya sığınmış bir isim. Haberde, Osman hakkında ofisine yapılan polis baskınları, zimmet suçlamasının sonradan eklenmesi, ailesinin iki ay boyunca taciz edildiği iddiaları detaylı biçimde aktarılıyor.Osman, Sabanca’nın Interpol başkanı olma ihtimalini şöyle yorumluyor:“Bu inanılmaz olur. O, Türkiye’de yaptıklarını Interpol’de de yapacaktır. Böyle bir gücü almamalı.”“Kırmızı bülten talebinin gerçek nedeni gizleniyor”İngiliz hukukçu Ben Keith, Sabanca’nın memosunun “kırmızı bültenin gerçek nedenini gizleme girişimi” olduğunu savunuyor ve şunu ekliyor:“Bu, Rusya ve Türkiye’nin klasik taktiği: siyasi dosyaları adi suç gibi göstermek.”ABD’de federal mahkemelerde Interpol konusunda bilirkişilik yapan Ted Bromund ise Sabanca’nın adaylığını şöyle değerlendiriyor: “Bu, Interpol üyeleri için bir sıcaklık testi.”Türkiye’nin Yanıtı: “Manipülasyon ve dezenformasyon”Londra’daki Türkiye Büyükelçiliği ise Telegraph’e yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddediyor, Sabanca hakkındaki iddiaları “Gülen hareketinin dezenformasyonu” olduğunu söylüyor, Kırmızı bülten talebinin “zimmet suçu kapsamında” yapıldığını vurguluyor.Interpol: Siyaset içermemeliInterpol sözcüsü haberde şöyle aktarılıyor:“Kırmızı bülten talepleri siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte olamaz. Bu yüzden katı güvenlik protokolleri uyguluyoruz.”Telegraph, Marakeş’te yapılan 93. Genel Kurul’da 196 ülkenin Sabanca dahil dört aday arasından seçim yapacağını hatırlatarak haberini sonlandırıyor.Haberde, Türkiye’nin kırmızı bülten sicili ve Sabanca hakkındaki iddiaların, Interpol’ün tarafsızlığı için bir stres testi olduğu vurgulanıyor.