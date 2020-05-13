Samanyolu Haber /Gündem / Televizyon dünyası da krize giriyor... Reklam bütçeleri kesiliyor /13 Mayıs 2020 10:29

Televizyon dünyası da krize giriyor... Reklam bütçeleri kesiliyor

PepsiCo'dan GM'ye ABD'nin en büyük reklam veren firmaları Televizyon şirketlerine taahhüt ettikleri bütçeleri iptal etmeye hazırlanıyor

SHABER3.COM

TV reklam harcamaları, oronavirüs pandemisinin ilk haftalarında düştü, ancak düşüşün büyüğü daha gelmedi . 

Çünkü ABD'deki ulusal TV reklamları için reklam veren büyük firmalar sezonluk sözleşmeler imzalıyor. Reklanm pastasının yaklaşık 42 milyar dolar harcanan çoğunluk, kısmı her Eylül ayında başlayan yeni bir TV sezonundan önce yapılan sözleşmeler ile taahhüt altında . Ancak yine sözleşmeler gereği reklam verenler sözleşmelerin üçüncü çeyreğinde reklamlardan iptal etme hakları var. Pandemiden dolayı kriz yaşayan  reklamverenler için iptal süreci 1 Mayıs'ta başladı . Şirketler artık üçüncü çeyrek reklam harcamalarının% 50'sini iptal etme seçeneğine sahip

Birçok şirket, General Motors, PepsiCo, Cracker Barrel Old Country Stores Inc., General Mills, Domino's Pizza Inc. ve ilaç devi Sanofi SA dahil olmak üzere farklı oranlarda taahhütlerinden kesinti yapacaklarını duyurdu 

Reklam yayınlayan TV Kanalları da , sözleşmelerinde yıllardır bu iptal seçeneklerin bulunduğunu, ancak bunları bu ölçüde kullanmanın sıra dışı olduğunu söylüyor .
Reklam pazarlamacıları da , Hollywood'daki üretimin neredeyse kapanması göz önüne alındığında reklam koyabilecek program bulmakta da zorlandıklarını açıkladılar 

Bazı reklam yöneticileri, salgının  etkisi ile Televizyondan kaçan reklam verenlerin Digital dünyaya kaçacaklarını düşünüyor. Tabi burada pastanın büyüğünü  video servisleri olan Google ve Facebook  gibi teknoloji devleri toplayacak 

TÜRKİYE'DE DE AYNI DURUM 

Türkiye'de kriz ilk olarak gazeteleri vurdu. İlk koronavirüs vakasının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajları yüzde 25 düştü. Salgında matbaa işçileri risk altında çalışırken reklam geliri ve satışları azalan gazeteler ayakta kalmaya çalışıyor.

Televizyonlarda da seyirci artsa da yeni program üretilmiyor. İlk ay reklamlarda yoğunluk yaşansa da benzer kesintiler kaçınılmaz gözüküyor 

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