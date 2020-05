Televizyon dünyası da krize giriyor... Reklam bütçeleri kesiliyor

TV reklam harcamaları, oronavirüs pandemisinin ilk haftalarında düştü, ancak düşüşün büyüğü daha gelmedi .





Çünkü ABD'deki ulusal TV reklamları için reklam veren büyük firmalar sezonluk sözleşmeler imzalıyor. Reklanm pastasının yaklaşık 42 milyar dolar harcanan çoğunluk, kısmı her Eylül ayında başlayan yeni bir TV sezonundan önce yapılan sözleşmeler ile taahhüt altında . Ancak yine sözleşmeler gereği reklam verenler sözleşmelerin üçüncü çeyreğinde reklamlardan iptal etme hakları var. Pandemiden dolayı kriz yaşayan reklamverenler için iptal süreci 1 Mayıs'ta başladı . Şirketler artık üçüncü çeyrek reklam harcamalarının% 50'sini iptal etme seçeneğine sahip





Birçok şirket, General Motors, PepsiCo, Cracker Barrel Old Country Stores Inc., General Mills, Domino's Pizza Inc. ve ilaç devi Sanofi SA dahil olmak üzere farklı oranlarda taahhütlerinden kesinti yapacaklarını duyurdu





Reklam yayınlayan TV Kanalları da , sözleşmelerinde yıllardır bu iptal seçeneklerin bulunduğunu, ancak bunları bu ölçüde kullanmanın sıra dışı olduğunu söylüyor .

Reklam pazarlamacıları da , Hollywood'daki üretimin neredeyse kapanması göz önüne alındığında reklam koyabilecek program bulmakta da zorlandıklarını açıkladılar





Bazı reklam yöneticileri, salgının etkisi ile Televizyondan kaçan reklam verenlerin Digital dünyaya kaçacaklarını düşünüyor. Tabi burada pastanın büyüğünü video servisleri olan Google ve Facebook gibi teknoloji devleri toplayacak





TÜRKİYE'DE DE AYNI DURUM





Türkiye'de kriz ilk olarak gazeteleri vurdu. İlk koronavirüs vakasının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajları yüzde 25 düştü. Salgında matbaa işçileri risk altında çalışırken reklam geliri ve satışları azalan gazeteler ayakta kalmaya çalışıyor.





Televizyonlarda da seyirci artsa da yeni program üretilmiyor. İlk ay reklamlarda yoğunluk yaşansa da benzer kesintiler kaçınılmaz gözüküyor