Samanyolu Haber /Gündem / Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı /17 Temmuz 2024 09:28

Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamiri için gittiği ev sahibi ile tartışan bir şahıs, biri çocuk 4 kişiyi çekiçle ağır yaraladı. Dehşet saçan tamirci, komşular tarafından evin dışında yakalandı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olay, Kardeşköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.’nin (6) de başına çekiçle vurarak ağır yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOMŞULAR YAKALADI

Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

DURUMLARI KRİTİK

Hastanede tedavi altına alınan H.D.’nin kafatasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü tespit edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Eşi N.D.'nin ve torunu B.G.’nin kafatasında çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım servisine alındı. H.D.'nin kızı H.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayın ardından şahısların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi’nde akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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