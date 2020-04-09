Televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı

Yurtdışı seyahati sırasında Covid-19'a yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan gezi programı yapımcı ve sunucusu Burak Akkul durumunun düzelmesi sonrası servise alındı.





Euronews Türkçe'den Faruk Can'ın haberine göre iyileştiği haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Akkul, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 20 gün yoğun bakımda uyutulduktan sonra servis odasına alındığını söyledi. Akkul eşi Seda Akkul ile birlikte Covid-19 testlerinin negatif çıktığını bir kaç gün dinlendikten sonra taburcu olacağını açıkladı.





Ne olmuştu?





Akkul, bir süre önce eşi ile birlikte İngiltere seyahati sonrasında hastalık belirtileri olan kuru öksürük ve ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Ancak antibiyotik tedavisi işe yaramadı.





Bunun üzerine İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Burak Akkul’a yapılan ilk test sonucunda korona teşhisi konulurken, eşinde ise korona tespit edilmedi.





Euronews’e süreci anlatan Akkul, şu aşamada korona teşhisi ile tedavisine başlandığını ancak ikinci bir test sonucunu daha beklendiğini söylemişti.





Karantina altına alınan Akkul, özellikle ateşinin akşamları çıktığını ve bu duruma serum takviyesi ile müdahale edildiğini belirtti.





Akkul Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek paylaştığı videosunda ; "Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki. 5 gün oldu Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesi ile karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif tedavi görüyorum ama şöyle bir şey var maalesef 72 saat, 96 saat oldu bize eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bunu mümkün olduğunca yaymanız. Bakanlıktan çok rica ediyorum bize bunu söylemeleri lazım, sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.