Samanyolu Haber /Ekonomi / Telpa da konkordato ilan etti /05 Kasım 2019 12:18

Telpa da konkordato ilan etti

İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Türkiye'nin en büyük cep telefonu ithalatçılarından biri olan Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ hakkında "alacaklı hacizlerine karşı üç ay geçici mühlet" kararı verdi.

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Türkiye'nin en büyük cep telefonu distribütörlerinden biri olan Telpa Telekom konkordato için mahkemeye müracaat etti. 

İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ, Telpa İletişim Dağıtım ve Satış AŞ ve Telpa Teknoloji Hizmetleri AŞ ile söz konusu şirketlerin hissedarları Alaaddin Yaman, Necla Yaman ve Sebahattin Yaman tarafından dava açıldı.

ÜÇ AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Konkordato talebini karara bağlayan mahkeme 21 Ekim 2019'dan itibaren üç aylık geçici mühlet verdi.  Cengiz Serhat Konuralp, Mustafa Narinoğlu ve Şener Tekneli şirketlere konkordato komiseri olarak tayin edildi.

Telpa Telekom Genel Müdürü Sebahattin Yaman, herhangi bir gecikmiş borcu olmadığını iddia ederek, "Bir tazminat davasındaki riski bertaraf etmek için konkordato talep ettik." dedi.

2003-2013 yılları arasında Samsung'un Türkiye distribütörlüğünü üstlendiklerine işaret eden Yaman, 2008 yılında bir petrol dağıtım şirketinin akaryakıt promosyonu olarak dağıttığı cep telefonlarının geç teslim edilmesiyle ilgili dava açıldığını söyledi. 

GENEL MÜDÜR YAMAN: BANKALAR HESAPLARIMIZI BLOKE ETTİ

Açılan davalardan birkaçını kazandıklarını belirten Yaman "Davaları kazanınca konuyu takibi bıraktık. Yeni bir dava açılmış. İlk mahkeme aleyhimize sonuçlandı. Dava kaybedilince bankalar hesaplarımızı bloke etti. Yönetim tedirgin olduğu için konkordato talep etmeye karar verdi." dedi.

Yaman davacı uluslararası petrol şirketi ile görüşüp ihtifafı kısa sürede çözmek istediklerini dile getirdi.
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