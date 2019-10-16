Samanyolu Haber /Gündem / Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü ölü bulundu /16 Ekim 2019 14:50

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü ölü bulundu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü olarak görev yapan Arif Alpaslan dün Eskişehir'de ölü bulundu. Otomobilin içinde ölü bulunan Alpaslan'ın beylik silahı ile intihar ettiği iddia ediliyor.

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü olarak görev yapan Arif Alpaslan dün Eskişehir'de kendisine ait arabada ölü bulundu.

Arif Alpaslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Çatören Barajı'nda kendi aracında ölü bulundu. 

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

"BEYLİK SİLAHI İLE İNTİHAR ETTİ" İDDİASI

Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Arif Alpaslan'ın beylik silahı ile intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Alpaslan Afyonkarahisar'da yaklaşık beş yıldır görev yapıyordu. 

2017'den beri TEM Şube Müdürlüğü görevini yürüten Arif Alpaslan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alpaslan'ın kendisine bağlı TEM Şube'de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında gözaltına alınanlara işkence emri verdiğini iddia etti. 

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan'ın Çatören Barajı yakınlarında otoparkta kendisine ait otomobilin içinde intihar ettiği iddia ediliyor.
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