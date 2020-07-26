Samanyolu Haber /Gündem / TEMA, Kaz Dağları raporunu yayınladı /26 Temmuz 2020 16:51

TEMA, Kaz Dağları raporunu yayınladı

TEMA Vakfı, Biga Yarımadası ve Ege'nin kuzeyinde yer alan 1 milyon 697 bin hektarlık alanın yüzde 79'unun madencilik ruhsatlı olduğunu açıkladı.

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 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Kazdağları madencilik raporunu yayınladı. Raporun resmi kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Kazdağları’nın yüzde 79’unun maden ruhsatlı olduğu ortaya çıktı. Dağlardaki çalışma alanının ormanlarının ise yüzde 80’i madencilik yapılabilecek alan olarak belirlenmiş durumda.

Vakıf, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) göre dağlarda 1 milyon 294 bin 335 hektarlık toplam ruhsat alanı olduğunu açıkladı. Vakfın raporuna göre alan ihale, arama ve işletme safhalarındaki bin 634 ruhsata bölünmüş durumda. TEMA’nın MAPEG’den elde ettiği verilere göre IV. Grup ruhsatların (altından uranyuma, kömürden nitrata birçok maden türünü kapsayan ruhsatlar) alansal dağılımına göre çalışma alanının yüzde 79’u aktif ve ihale türünde ruhsatlandırıldı.

Vakıf bu ruhsatların yüzde 41’inin aktif ruhsatlardan oluştuğunu, bunların ise yüzde 57’sinin arama, yüzde 43’ünün ise işletme ruhsatı safhasında bulunduğunu açıkladı. Ruhsatların yüzde 38’i ise ihale alanı olarak ruhsatlandırıldı. Hesaplara göre Kazdağları’ndaki tüm çalışma alanının sadece yüzde 21’i herhangi bir IV. Grup maden ruhsat sahası olarak tanımlanmadı. Vakıf, bu tanımlanmayan alanların büyük bir kısmının verisi olmadığını ve potansiyel birer ruhsat alanı olarak değerlendirilebileceğini de belirtti. 
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