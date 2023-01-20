Temas grubunun 50'den fazla ülkesi kararlı: Kritik Ukrayna toplantısı

SAMANYOLUHABER - UKRAYNA







ABD'nin 2.5 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıklanan Ukrayna Temas Grubu toplantısında en önemli gündemi, Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesiydi.





Almanya Savunma Bakanı 'Leopard hakkında bir karar açıklayamayacağını, bunun ne zaman olacağını da bilmediğini' söyledi.





Bazı savunma bakanlarının video konferans yoluyla katıldığı toplantıda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya daha çok yardım yollanması çağrısı yaptı.





Ukrayna operasyonunda kritik bir sürece girildiğini belirten ABD’li bakan, "Çalkantılı zamanlarda buluşuyoruz. Ancak temas grubunun 50'den fazla ülkesi kararlı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ettiğinde bunu hesaplamamıştı. Belirleyici bir andayız. İvmemizi ve kararlılığımızı sürdürmemiz ve daha da derine inmemiz gerekiyor.” dedi. 'AB ve diğer ortakların da sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan ABD Savunma Bakanı şu ifadeleri kullandı:





‘Bugüne dek Ukrayna'ya ulaştırılan yardımdan gurur, ABD'nin 2.5 milyar dolarlık yeni paketini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. ABD, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım ediyor. Hava savunması, zırhlı araçlar ve mühimmat veriyoruz. Amerika, Ukrayna'yı desteklemekte öncü bir rol üstlenmeyi devam ettirmeye hazır. Ancak AB ve diğer ortakların da sorumluluk alması gerekiyor. Rusya, Ukrayna'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu yüzden daha hızlı hareket etmelisiniz. Ukrayna halkı, Kremlin ve tarihin gözü bu toplantının üzerinde.’





Zeleski: Tanka ihtiyacımız var





ABD Savunma Bakanının ardından sözlü alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hava savunmasının yanısıra tanklara da ihtiyacı olduğunu söyledi.





"Fazla zaman kalmadı. Artık kararlı olunmalı" diyen Zelenski, 'Ukrayna'nın sadece hava savunma sistemlerine değil, tanklara da ihtiyacı olduğu’ bunun zaferi getireceğini belirterek "Kremlin kaybetmeli” dedi.





Almanya: Leopard tedarikine herkesten onay yok





Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın yakında Ukrayna'ya Marder zırhlı personel taşıyıcıları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanısıra bir Iris-T sistemi daha tedarik edeceğini ve bu ayın sonunda Ukrayna askerlerine Marder eğitimi vermeye başlayacağını söyledi.





'Ukrayna'ya Leopard tankları tedariki konusunda tüm ortakların hemfikir olmadığını, bunu onaylamayanlar da olduğunu' belirten Pistorius, 'Leopard hakkında bir karar açıklayamayacağını, bunun ne zaman olacağını da bilmediğini' dile getirerek şöyle devam etti:





"Bakanlığı ordu ve silah endüstrisindeki mevcut Leopard tanklarının durumunu incelemekle görevlendirdim. Bu, gelebilecek bir gün için hazırlıktır, yani teslim etme kararı verilirse. Diğer ülkeler aracılığıyla Leopard teslimatı konusunda da herhangi bir karar alınmadı. Almanya diğer ülkelerin Almanya gibi davranmak isterse engel oluşturmayacak. Berlin bu konuda tereddüt etmiyor, daha ziyade tüm olası sonuçları tartıyor.”





Öte yandan Alman basınında çıkan Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Leopard tankları tedarikini ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları tedariki şartına bağladığı iddiaları ise Alman hükümet sözcüsü tarafından yalanlandı.