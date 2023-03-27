Samanyolu Haber /Gündem / TEM'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var /27 Mart 2023 16:51

TEM'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde hafriyat kamyonun da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. 

Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

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