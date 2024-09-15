TEM'de zincirleme facia! 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kaza nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.



ÜÇ ŞERİT KAPATILDI



Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.



Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.