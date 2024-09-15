Samanyolu Haber /Gündem / TEM'de zincirleme facia! 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var /15 Eylül 2024 09:56

TEM'de zincirleme facia! 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İstanbul TEM İstoç'ta zincirleme kazada üç şerit trafiğe kapandı. 6 aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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 İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

ÜÇ ŞERİT KAPATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.
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