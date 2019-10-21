Temel gıda maddesi ithalinde resmen patlama yaşandı

“Tarım Ürünleri Piyasa Analiz Bülteni”nde yer alan verilere göre, Türkiye'ye ilk 8 ayda 5.4 milyon ton buğday, 2.8 milyon ton mısır ithal edildiği ortaya çıktı.





Tarım Dünyası'ndan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, bu yılın ilk 8 aylık döneminde 4 milyon 825 bin ton ekmeklik ve 632 bin ton makarnalık olmak üzere toplamda 5 milyon 457 bin ton buğday ithal etti. Geçen yıl aynı dönemde toplamda 3 milyon 610 bin ton buğday ithalatı yapılmıştı. Mısırda ise ilk 8 ayda geçen yılın ithalatından daha fazla gerçekleşti. 2018’in tamamında 2 milyon 123 bin ton mısır ithal edilirken bu yıl ilk 8 ayda 2 milyon 779 bin ton ithalat gerçekleşti. Ağustos’ta 1 milyon ton sınırına ulaşıldı.





Habere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin eski Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu’nun düzenli olarak yayımladığı “Tarım Ürünleri Piyasa Analiz Bülteni”nin 19 Ekim tarihli son sayısında, ithalat rakamları incelendi. Buna göre, buğday ithalatı ile ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: ”Ekmeklik buğday ithalatımız 2019 Ağustos ayı itibariyle en yüksek aylık ithalat miktarına ulaşmıştır. Ağustos ayı içinde 995 bin ton ithalat geçekleşmiş olup 2018 yılı ilk 8 ayında 3,2 milyon ton ithalata karşılık 2019’un ilk 8 ayında 4,8 milyon ton ithalat yapılmıştır. İthalatın yaklaşık %80’i Dahilde İşleme Rejimi kapsamındadır.”





MAKARNALIK BUĞDAY VE MISIR İTHALATINDA ARTIŞ





Bu yılın ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, makarnalık buğday ithalatı yüzde 74 oranında arttı. 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle toplam 364 bin ton makarnalık buğday ithalatına karşılık, 2019 yılı aynı dönemde gerçekleşen ithalat 632 bin ton oldu.





Ağustos ayında başlayan hasatla birlikte hızlı bir düşüş göstermesine rağmen mısır ithalatı da geçen yıldan daha fazla oldu. Geçen yılın ilk 8 ayında 2 milyon ton olan mısır ithalatı 2019 yılının ilk 8 ayında 28 milyon ton olarak gerçekleşti.





İTHALAT İHRACATIN GERİSİNDE KALDI





Habere göre, buğday ithalatı gündeme geldiğinde bu ithalatın un, makarna ve diğer mamul ihracatı için yapıldığı söylenmişti ancak ilk 8 aylık verilere bakıldığında ihracatın, ithalatın gerisinde kaldığı görüldü. Yayımlanan bültende, ihracatın ithalatı karşılama oranının düştüğü belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:





"Son 3 yılın Ocak-Ağustos ayı buğday dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2019 yılının ilk 8 ayında mamul madde karşılığı buğday ihracatının buğday ithalatının gerisinde seyrettiği görülmektedir. 2017 ve 2018 yıllarının aynı dönemlerine bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 192 ve yüzde 135 iken 2019 yılında yüzde 89’a gerilemiştir. Bu orandaki değişime baktığımızda DİİB'ye (Dahilde İşleme İzin Belgesi) bağlı belgelerin belirli döneme yoğunlaşması, dünya fiyatlarındaki gevşemeler ve yurtiçi rekoltedeki düşüş buğday ithalatındaki artışın ana sebebi olarak gösterilebilir.”







