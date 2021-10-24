Samanyolu Haber /Politika / Temel Karamollaoğlu 'erken seçim' için tarih verdi /24 Ekim 2021 12:31

Temel Karamollaoğlu 'erken seçim' için tarih verdi

TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katılan Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

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"Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra Cumhur İttifakı'yla tamamen bağlar koptu mu?" sorusuna Karamollaoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Ben Tayyip Bey'in düşmanı da değilim hasmı da değilim. Siyasette düşmanlık da hasımlık da olmaz. Rekabet olur. Farklı kulvarlarda yürüyoruz. Ülkenin problemlerinin çözümünü farklı formüllerle arıyoruz.

Geçen sefer de ittifak konusu gündeme geldiğinde. O zaman Sayın Erdoğan'la 2 veya 3 kere görüştüm. Prensiplerimiz var demiştim. Bizim bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne itirazımız var. Aslında Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz ama kontrol edilemeyen sisteme karşıyız. Biz doğrudan doğruya Parlamenter Sistem'e dönebiliriz."

DEMİRTAŞ VE KAVALA YORUMU

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili soru üzerine Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş tahliye olmalı. Böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz. Bir insanı tutuklayacaksınız hapse atacaksınız. Beraat edecek, tam tahliye edeceği zaman yeni bir dava açacaksınız ve ondan dolayı tutuklayacaksınız. Hukukla böyle oynanmaz, kimse aptal değil. Böyle şey olur mu? Bu hukuk mu olur o zaman? Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Şimdi başkası okuduğu zaman "Yok arkadaş ben iyi niyetle okudum hepinizin canına okurum" diyor. Buna adalet denir mi?

Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam. Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

"Erken seçim olacak mı?" sorusuna net yanıt veren Karamollaoğlu, "Erken seçim mutlaka olacak. 15 gün önce mi olur onu bilmem. Ancak seçim kanununda değişiklik yapacaklar. Onun üzerinden 1 sene geçmesi lazım ki uygulanabilsin. O demektir ki önümüzdeki senenin sonundan itibaren birkaç ay içinde seçim olabilir. Yani 2022'nin sonu veya 2023'ün başı." dedi.
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