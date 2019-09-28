Temel Karamollaoğlu'dan bırakma sinyali: Kongrede aday olamayacak mı?





3 Kasım'da Olağan Kongresi'ni yapacak SP'de, Karamollaoğlu, her ne kadar yeni bir aday karşısında koltuğunu devretme isteğini dile getirse de, karşısına bir aday çıkmayacağı ihtimalinden hareketle, yeniden adaylık sinyali de vermiş oldu.





Erken seçim ihtimalini de değerlendiren SP lideri, Türkiye'de şu anda bir seçim atmosferi olmadığını dikkat çekti ve iktidar partisinin durup dururken seçime gitmesinin bir mantığı olmadığını dile getirdi.





Yine de bu konuda açık kapı bırakan Karamollaoğlu, "Bu şartlar öyle bir değişir ki büyük bir avantaj görür gidiyorum diyebilir. Ama normal olarak böyle bir seçime gideceğini zannetmiyorum" diye ekledi.





Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurma hazırlıkları içinde olduğu iki yeni siyasi parti ile ilgili de Karamollaoğlu, bu oluşumların Türkiye siyasetine yeni bir hava katacağı tespitinde bulundu.





Bu isimlerin, "Bu iş böyle gitmez" demelerinin önemli olduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu şunları söyledi:





"Bunlar uzaktan gazel okumuyor. Diyorlar ki "Biz bu işin içindeydik. Geçmişte yanlışıyla, doğrusuyla hizmet ettik ama bugün geldiğimiz nokta bizim taşıyabileceğimiz bir nokta değil. Bu Türk siyasetini ister istemez etkileyecek. Türkiye'de bir değişiklik ihtiyacı, arzusunu sadece muhalefet değil, düne kadar AK Parti içinde çalışmış, "beraber ıslandık" şarkısını söylemiş kişiler söylüyor. Diyor ki, biz yola çıkarken bu maksatla bu ideallerle çıkmadık. Şartlar çok değişti artık biz AK Parti içinde kalamayız' diyor."







