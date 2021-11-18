Samanyolu Haber /Gündem / Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'yalan' cevabı /18 Kasım 2021 11:20

Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'yalan' cevabı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Temel Bey'in yaptığımız görüşmeye ilişkin anlattıkları yüzde 50+1 kısmı hariç yalan' sözlerine yanıt verdi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından tartışmalar devam ediyor.

Karamollaoğlu'nun Beştepe'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede iki kişiydik. Sadece Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, ancak bu sakıt oldu" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi.

Karamollaoğlu, Sputnik Türkiye Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Son derece şaşırdım ve üzüldüm. Ne söylemişim de doğru değil" dedi.

Ne olmuştu?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Beştepe’de kabul etmişti.

2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan sistemi 'istikrar' için savundu, sadece '50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık' dedi.

Aksaklıkları da ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde. Hiç problem görmüyor kendisi. Ben dedim ki, “Size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir.” O aynı kanaatte değil.

Ülkede ekonomide de problemlerin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyince, ‘Bunlar abartılıyor' karşılığını verdi.” 
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