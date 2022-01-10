Samanyolu Haber /Gündem / Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? /10 Ocak 2022 16:06

Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün tedbir amaçlı hastaneye yatışı gerçekleştirilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında Abdulkadir Karaduman açıklama yaptı.

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4 Ocak'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kontrol için gittiği Ankara Şehir Hastanesi'ne tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirildi. 

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Saadet lideri Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abdulkadir Karaduman, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım. Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum."
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da dün yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygılarımızla." ifadelerini kullanmıştı. 
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