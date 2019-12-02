Temelli: Onun bu ülkeye katacağı bir şey yok

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti’nin Kürt sorununu çözemeyeceğini söyledi ve “Bu halka vereceği hiçbir şey yok. Geldikleri nokta 80 ve 90’ları tekrar etmek” dedi.







Van Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER), çatışmalarda çocuklarını kaybeden ve yakınları cezaevlerinde olan ailelerle bir araya geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen yemekli etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç, Barış Anneleri, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri katıldı.





‘BU İKTİDAR KÜRT SORUNUNDAN BESLENİYOR’





Programda konuşan Sezai Temelli, “17 yıl önce AKP iktidara gelirken bu ülkeye birçok vaatte bulundu. Yasakların kalkmasından bahsetti ve ‘bütün bu meselelerinin çözümü mümkün’ dedi. Bu iktidar ne 17 yıl önce samimiydi ne de şimdi samimi. Hele hele Kürt sorununu hiç çözemez. Bu iktidar Kürt sorunundan, zulümden besleniyor. Bu halka vereceği hiçbir şey yok. Geldikleri nokta 80 ve 90’ları tekrar etmek. Başka bir şey yok. Sürekli halkı aldatan, kirli manevralarıyla krizden başka bir şey bırakmayan iktidarla karşı karşıyayız” diye konuştu.





‘YAN YANA DURACAĞIZ’





“Afrin, Rojava’ya sessiz kalıyorsanız bilin ki o savaş sizin de kapınızı çalacaktır” diyen Sezai Temelli şöyle devam etti: “Buna son vermek istiyoruz. Bu yüzden herkesi barış, adalet mücadelesine davet ediyoruz. Garzan mezarlığını kapı kapı dolaşıp anlatmalıyız. Bu iktidarın zulmünü teşhir etmeliyiz. Çünkü siz insanlığın gömülme hakkını ihlal ediyorsanız adaletten, vicdandan bahsedemeyiz. Sonrada çıkıp İslam üzerine konuşuyorlar. Bu konuda samimi olmadıkları gerçeği Garzan ve yüzlerce yerdedir. Gidin bu ülkenin cezaevlerini gezin. Oradaki tutuklulara, hükümlülere yapılan zulmü görün. İnsan hakları üzerine çok konuşacağız. Eğer konuşacaksanız cezaevlerindeki zulmü görerek konuşun. İnsanlar zulmüme karşı açlık grevinde. Bu iktidarın karnesi cezaevlerinde yazılıyor. Buna ancak iktidardan kurtularak son verebiliriz. Bu iktidarla gidecek yolumuz kalmadı. Yan yana gelmek, dayanışmak önemlidir. Bütün değerlerimizi koruyarak, acılarımızla yüzleşerek bir şekilde yan yana duracağız. Yan yanayız bir aradayız bu zulümden, savaştan hep birlikte kurtulacağız.”