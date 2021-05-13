Samanyolu Haber /Gündem / "Temiz Süleyman, süslü Süleyman! Eşkıya mısın sen?" /13 Mayıs 2021 10:06

"Temiz Süleyman, süslü Süleyman! Eşkıya mısın sen?"

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından yeni bir video yayınladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan Peker, paylaşımında "Temiz Süleyman, süslü Süleyman" diyerek seslendiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suçlamalar yöneltti.

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Peker, 1 saate yakın konuştuğu "Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz" başlıklı videoda, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Sedat Peker intihar olayıyla ilgili, "Silivri’de intihar eden Emniyet müdürünü anlatsana? Emniyet müdürü arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar, neden söylemiyorlar. Anlat temiz Süleyman, tertemiz Süleyman, süslü Süleyman” dedi.

"KORUMA POLİSİ SEN VERMEDİN Mİ?"

Peker açıklamasının devamında, “Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı" dedi. 

Sedat Peker, Bakan Soylu ile ilgili şu iddialarda bulundu:

"Bizim temiz Süleyman var, Sayın İçişleri Bakanımız. Bir arkadaş aradı dedi ki, ‘Süleyman Bey'in üzerine çok geliyorlar, bir şeyler söyleyecek, arkadaş kusura bakmasın.’ Bizim temiz Süleyman bir tweet attı, ‘Suç örgütü liderini takipteyiz’ tamam. Millet buna biraz daha saldırınca ertesi gün ‘Pislik, mafya lideri’ dedi. Şimdi namusluca konuşacağız. İnsanın yalan söyleyip söylemediği her şeyinden belli oluyor. Ben zaten delilleriyle anlatacağım. Namus sahibiysen konuş ya, Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi? Akrabam Reşat Hacıfazlıoğlu, senin bütün organizasyonlarını yapan. Ya sen değil miydin DYP'nin başına ulaşmak için, seni kongrelere almıyorlardı, yanında kim var bakın, benim arkadaşlarım, akrabalarım. Onlar senin yanında değil miydi? Benim akrabam gelip ‘Reis'in kulağına bir şeyler geliyor, İstanbul'da sorunlar var' dediğinde, ‘İstanbul'u ben yönetmiyorum, Berat yönetiyor’ dedin mi, demedin mi? ‘O yaptırıyor her şeyi’ dedin mi demedin mi? ‘Sedat Peker'in akrabası, bir cenazedeyiz, telefon sinyalleri var, cenazede görüştük, sen demedin mi ‘Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim’ demedin mi? Senin bu dünyada hep yıldızın parlak olacak."

"EŞKİYA MISIN SEN?"

“Allah mısınız siz? Pelikancısı, Ağarcısı, Süleymancısı… Nedir ulan? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini, dünyayla bağlantısını kesmişsiniz. ‘Ülke böyle büyüyor ülke şöyle büyüyor’, insanlar intihar ediyor. Sen bakan değil misin? Onlarla ilgilensene. Senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna… Eşkiya mısın sen? Millet kuru soğana muhtaç oldu”
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