Samanyolu Haber /Ekonomi / Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı /05 Ağustos 2024 10:06

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre temmuzda aylık yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 61,78'e geriledi. ENAG göre ise temmuzda enflasyon aylık yüzde 5,91, yıllık yüzde 100,88 oldu.

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TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ortalama beklentisi, Reuters anketinde aylık yüzde 3,45, yıllık yüzde 62,1, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 62,23 olmuştu.

TÜİK, enflasyonu haziranda aylık yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) temmuzda aylık enflasyonu yüzde 4,21, yıllık enflasyonu yüzde 72,80 hesaplamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuzda aylık enflasyonu yüzde 5,91, yıllık enflasyonu yüzde 100,88 hesapladı.
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