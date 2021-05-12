"Temmuzda oyumuz yüzde 18 olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan kamuoyu araştırmalarında İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 15-16 olduğunu belirterek, temmuzda ayında bu oranın yüzde 18’i bulacağını ifade etti.







İYİ Parti Bursa Teşkilatı’nın dijital platformda gerçekleştirdiği bayramlaşma programına, 300’e yakın partili katıldı. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener de bayramlaşma programına katılarak partililere sürpriz yaptı. Akşener, partinin adım adım iktidara yürüdüğüne vurgu yaparak, Bursa’daki çalışmaların övgüyü hak ettiğini özellikle belirtmek istediğini ifade etti.





"PARTİMİZ TEMMUZDA YÜZDE 18’İ BULACAK"





Dijital platformdan partililere seslenen Akşener, “Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İYİ Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki temmuzda yüzde 18’i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Bizler yeter ki vatandaşımızla hep iç içe olmaya devam edelim ve onları, yaşadıkları tüm sorunları çözeceğimize, her biri birer yürek yarası olan dertlerine derman olmaya geleceğimize bütün samimiyetimizle inandıralım” diye konuştu.