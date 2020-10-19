Samanyolu Haber /Ekonomi / TEMSA krizden çıkabilecek mi? /19 Ekim 2020 13:11

TEMSA krizden çıkabilecek mi?

Yaklaşık iki yıldır mali dar boğazdan çıkamayan ve birkaç kez el değiştiren TEMSA için bankalar yeniden kredi tahsis etti. Sabancı Holding, şirket için Çekya merkezli Skoda ile yarı yarıya ortak oldu.

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İki yıldır mali dar boğazdan çıkamayan otobüs imalatçısı TEMSA'yı düzlüğe çıkarmak için Ziraat Bankası liderliğinde teşkil edilen bankalar konsorsiyumu şirkete kredi vermeyi kabul etti.

TEMSA, 2019 yılı sonunda "iflastan önceki son çıkış" diye nitelenen konkordato için mahkemeye müracaat etmişti. 

Sabancı Holding imalatın durma noktasına geldiği TEMSA'yı düzlüğe çıkarabilmek için yurt dışında ortak buldu. 

SABANCI İLE SKODA YARI YARIYA ORTAK OLDU

Sabancı'nın iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ (ExSA) ile Çekya menşeli Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) TEMSA paylarının tamamını yüzde 50-50 ortaklıkla satın almak için ortaklık mukavelesi imzalamıştı.

Türkiye ve ilgili ülkelerde rekabet kurumlarına yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması üzerine Sabancı Holding ve Skoda Transportation firmanın ana hissedarları hâline geldi.

TEMSA'nın üretime devam etmesi için bütün engeller kalkarken, şirket ortaklarından Sabancı Topluluğu ve Skoda Grubu yöneticilerinin konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.
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