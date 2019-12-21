Temsa'dan yeni açıklama: Üretim ifadesi yer almadı

İsviçre merkezli yatırım şirketi True Value Capital Partner’s’in aldığı ve 23 Aralık’a kadar üretimini durduran Temsa’dan yeni açıklama geldi. Açıklamada üretime başlama ile ilgili bir ifade yer almadı.





Sabancı Holding tarafından True Value Capital Partners’a satılan ve üretime 23 Aralık’a kadar ara veren otobüs üreticisi TEMSA’da yeni açıklama geldi. Açıklamada üretime başlama ile ilgili bir ifadenin olmaması dikkat çekti.





3 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLIYOR





Şirketten yapılan açıklamada TEMSA’nın 50 yılı aşkın bir süredir Türk mühendisleri ve çalışanları ile geliştirdiği Türkiye’ye ait ilk ve tek yolcu otobüsünü ürettiği hatırlatılarak, “Şirketimiz halihazırda direk 1,300 kişi ve Adana’daki bağlı yan sanayisi ile birlikte 3,000 kişiye yakın istihdam sağlıyor olması ve yurt dışında ülkemizi tanıtan bir yerli marka olması nedeniyle yaşanan gelişmeler Türkiye’deki büyük bir kitleyi çok yakından ilgilendirmektedir” denildi.





NET BİR TARİH VERİLMEDİ





TEMSA olarak istihdamını sağladıkları binlerce kişinin çalışmaya devam edebilmesi için yüksek bir gayret içerisinde olduklarına vurgu yapılan açıklamada, “En kısa zamanda fabrikamızı tekrar çalışır hale getirmek ve çalışanlarımızla birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek en büyük arzumuzdur. Bu süreci değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kamuoyunun desteği ve sabrıyla en kısa sürede neticelendireceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.