TEMSA, Ethem Sancak'a altın tepside sunulacak

Türkiye'nin en hafif kamyon ve otobüs imal eden firmalarından TEMSA'da kriz aşılamadı.





5 Aralık 2019'da üretimini durduran TEMSA’da yüzlerce işçi her an sözleşmelerinin feshedilmesinden endişe ediyor. Sabancı Holding'in geçen yıl 37 milyon dolara devrettiği TEMSA için Saray'ın devreye girdiği iddia ediliyor.





İFLASIN EŞİĞİNDEKİ TEMSA'YI ZİRAAT KURTARACAK





Alacaklı bankaların haciz işlemlerini durdurmak için Ziraat Bankası'nın kurtarıcı misyonu ile masaya oturacağı belirtiliyor. Ziraat Bankası'nın iştiraki Ziraat Katılım Bankası, TEMSA'ya ortak olacak.





Borçların uzun vadeye yayılmasının akabinde Katar ordusu ile ortak olan BMC'nin sahibi Ethem Sancak'a satılacağı ifade ediliyor.