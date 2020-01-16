Samanyolu Haber /Ekonomi / TEMSA, Ethem Sancak'a altın tepside sunulacak /16 Ocak 2020 14:03

TEMSA, Ethem Sancak'a altın tepside sunulacak

Otobüs ve hafif kamyon sektörünün önde gelen markalarından TEMSA'da bir aydır imalak yok. Bankalar 1 milyar TL'den fazla borcu olan şirketi Ziraat Bankası'nın kurtaracağı, akabinde Katar ordusu ile ortak olan BMC'nin sahibi Ethem Sancak'ın hisseleri devralacağı ifade ediliyor.

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Türkiye'nin en hafif kamyon ve otobüs imal eden firmalarından TEMSA'da kriz aşılamadı. 

5 Aralık 2019'da üretimini durduran TEMSA’da yüzlerce işçi her an sözleşmelerinin feshedilmesinden endişe ediyor. Sabancı Holding'in geçen yıl 37 milyon dolara devrettiği TEMSA için Saray'ın devreye girdiği iddia ediliyor. 

İFLASIN EŞİĞİNDEKİ TEMSA'YI ZİRAAT KURTARACAK

Alacaklı bankaların haciz işlemlerini durdurmak için Ziraat Bankası'nın kurtarıcı misyonu ile masaya oturacağı belirtiliyor. Ziraat Bankası'nın iştiraki Ziraat Katılım Bankası, TEMSA'ya ortak olacak. 

Borçların uzun vadeye yayılmasının akabinde Katar ordusu ile ortak olan BMC'nin sahibi Ethem Sancak'a satılacağı ifade ediliyor.
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