Samanyolu Haber /Dünya / Temsilciler Meclisi 2. kez Trump'un azil suçlamasını kabul etti /14 Ocak 2021 02:27

Temsilciler Meclisi 2. kez Trump'un azil suçlamasını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, tarihi bir oturumla 'isyana teşvik' ile suçlanan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil suçlamasını ikinci kez kabul etti.

SHABER3.COM

Geçen hafta ABD Kongresi'ni işgal eden destekçilerini cesaretlendirdiği gerekçesiyle Başkan Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması başlatıldı. Böylece Trump, hakkında ikinci kez azil soruşturması açılan ilk ABD başkanı oldu.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde 231 Kongre üyesi Trump'ın suçlanması için oy kullanırken, 197 Kongre üyesi de aksi yönde oy kullandı. Bu oy sayıları, bazı Cumhuriyetçilerin de Trump'ın suçlanmasına yönelik oy kullandığını gösteriyor.

Son söz Senato'da

Ancak suçlamaya rağmen Trump'ın olağanüstü hızla görevden alınması, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce pek olası görünmüyor.

Temsilciler Meclisi'nin suçlamaları ve kanıtları iletmesinin ardından Senato'da azil duruşması görülecek ve Trump'ın suçlu bulunması ya da beraat etmesi yönünde nihai oylama yapılacak.

Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, 19 Ocak'tan önce azile yönelik bir oturum gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Azil için Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekiyor.

Trump'ın görevden alınması beklenmiyor

Ayrıca Senato'daki sayısı 50 olan Demokratların oyları yeterli değil; en az 17 Cumhuriyetçi senatörün de desteği aranacak.

Ancak bugüne kadar sadece iki Cumhuriyetçi senatör, bu karara destek olabileceğinin sinyalini verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Temsilciler Meclisi 2. kez Trump'un azil suçlamasını... Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:19:46