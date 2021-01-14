Temsilciler Meclisi 2. kez Trump'un azil suçlamasını kabul etti

Geçen hafta ABD Kongresi'ni işgal eden destekçilerini cesaretlendirdiği gerekçesiyle Başkan Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması başlatıldı. Böylece Trump, hakkında ikinci kez azil soruşturması açılan ilk ABD başkanı oldu.







Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde 231 Kongre üyesi Trump'ın suçlanması için oy kullanırken, 197 Kongre üyesi de aksi yönde oy kullandı. Bu oy sayıları, bazı Cumhuriyetçilerin de Trump'ın suçlanmasına yönelik oy kullandığını gösteriyor.





Son söz Senato'da







Ancak suçlamaya rağmen Trump'ın olağanüstü hızla görevden alınması, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce pek olası görünmüyor.





Temsilciler Meclisi'nin suçlamaları ve kanıtları iletmesinin ardından Senato'da azil duruşması görülecek ve Trump'ın suçlu bulunması ya da beraat etmesi yönünde nihai oylama yapılacak.





Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, 19 Ocak'tan önce azile yönelik bir oturum gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.





Azil için Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekiyor.





Trump'ın görevden alınması beklenmiyor





Ayrıca Senato'daki sayısı 50 olan Demokratların oyları yeterli değil; en az 17 Cumhuriyetçi senatörün de desteği aranacak.





Ancak bugüne kadar sadece iki Cumhuriyetçi senatör, bu karara destek olabileceğinin sinyalini verdi.