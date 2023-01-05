Temsilciler Meclisi başkanı 6. turda da seçilemedi

Cumhuriyetçiler'in zafer bekledikleri meclis başkanlığı seçimi dün kaosla sonuçlanmıştı. Cumhuriyetçiler dün üç kez art arda yapılan oylamalarda, Temsilciler Meclisi Başkanını seçemedi. Amerikan siyasetinde en son 100 yıl önce benzer bir tablo yaşanmıştı.



20 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin muhalefet etmesiyle Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Kevin McCarthy, dün yapılan üç oylamada da gerekli 218 oyu toplayamadı. McCarthy ilk iki turda 203 oyla Demokrat aday Hakeem Jeffries'in gerisinde kaldı. Dünkü son turda ise oyu 202'ye düştü.



Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı belirlenmeden yeni Kongre üyelerinin yemin ederek göreve başlaması ve yeni komisyon başkanlarının belirlenmesi mümkün olmayacak.



McCarthy neden seçilemedi?



Cumhuriyetçi Parti'den birçok kişi Californialı Cumhuriyetçi McCarthy'nin görevi almak için gerekli oy sayısına ulaşamayacağını söylüyordu. McCarthy de bu nedenle Andy Biggs, Scott Perry ve Matt Gaetz gibi temsilcilerin desteğini kazanmak için uzun müzakereler yaptı.



Bu temaslar Pazartesi gecesine kadar sürdü. Bu sırada Cumhuriyetçi Parti içinde yer alan Özgürlük Grubu'ndaki muhafazakarlar McCarthy'ye son tekliflerini sundu. Talepler arasında bazı komisyon görevlerine getirilmesini istedikleri isimler vardı. Ancak McCarthy fazlasıyla ödün verdiğini söyleyerek bunu kabul etmedi.



McCarthy dün yaptığı açıklamada "Son iki aydır hepimiz birlik halinde tüm üyeleri güçlendirmek için çalıştık ancak bazı üyeleri diğerleri karşısında daha güçlü hale getirmeyeceğiz" dedi.



Düğüm nasıl çözülecek?



Temsilciler Meclisi bugün yeniden oylama yapıyor. Meclis oylama için minimum üye sayısına ulaştıktan sonra her partiden liderler, yeni bir başkan seçmek için yapılacak sesli oylama öncesinde yoklama aldı.



Dün McCarthy'ye muhalif Cumhuriyetçiler, aralarında Arizona temsilcisi Andy Biggs, Ohio temsilcisi Jim Jordan ve eski New York temsilcisi Lee Zeldin'in de olduğu yeni adaylar sunmuştu.



McCarthy bugün yine başarısız olursa, çoğunluk elde edilene veya erteleme teklifi onaylanana kadar oylamayı tekrar edilecek.



En son 100 yıl önce yaşandı



Temsilciler Meclisi'nde en son 1923'te başkan seçilememişti.



O dönemde Cumhuriyetçiler 77 koltuk kaybetmelerine rağmen çoğunlukta kalmayı başarmış ancak Demokratlar'la aralarındaki fark 171'den 18'e düşmüştü. Çoğunluk parti, temsilci Frederick Gillett'i aday göstermiş ancak oylamada biri Demokrat birçok aday oy kazanmıştı.



Bu da üç gün boyunca bir dizi oylama yapılmasına neden olmuş, Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Nicholas Longworth meclis başkanlığına muhalefet edenlerle bir dizi acil toplantı yapmış, ertesi gün Gilett, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak kalması için gereken 215 oyu almıştı.



McCarthy adaylıktan çekilip çekilmeyeceği sorulduğunda ise "Hayır, bu olmayacak" yanıtını verdi.



Trump'tan destek mesajı



Bu sabah erken saatlerde eski Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçiler'e McCarthy'ye oy vermeleri çağrısı yaptı. Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Konuyu kapatın, zaferi kazanın" dedi ve "Cumhuriyetçiler büyük bir zaferi dev ve utanç verici bir bozguna çevirmemeli" diye ekledi.



Yeni Kongre'nin çalkantılı başlangıcı, artık Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden Cumhuriyetçiler'in karşı karşıya oldukları zorluklara da işaret ediyor.



McCarthy'nin değerlendirdiği stratejilerden biri üyelerin yokluğu veya yalnızca mevcut oy kullanmalarıyla 218 eşiğinin düşmesi olabilir.



McCarthy'ye alternatif gösterilen isimler



McCarthy'ye muhalefet edenler, muhafazakar temsilci Jim Jordan'ı McCarthy'yi desteklemesine ve meclis başkanlığı yarışında öne çıkmamasına rağmen, adayları olarak işaret etti.



Temsilci Lauren Boebert, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada "Şu anda adayımız Jim Jordan. O bir savaşçı. Şu anda bunu istemiyor olabilir ancak George Washington da başkan olmak istememişti" dedi.



Meclisin yeni çoğunluk lideri olacak Louisiana temsilcisi Steve Scalise de meclis başkanlığı için olası alternatifler arasında değerlendiriliyor.



McCarthy'yi destekleyen Cumhuriyetçiler, parti içindeki sertlik yanlılarının partinin işlemez olduğu iddialarına alet oldukları görüşünde.



Bazı Cumhuriyetçiler ise McCarthy'nin başkanlığına engel olunmaya devam edilmesinin ılımlı bir Cumhuriyetçi'nin başkan seçilmesi için Cumhuriyetçiler'i Demokratlar'la birlikte çalışmak zorunda bırakacağı görüşünde. Ancak Jeffries, Cumhuriyetçiler'in üzerinde uzlaşılan bir adayın desteklenmesi konusunda kendilerine henüz yaklaşmadığını ve Demokratlar'ın Cumhuriyetçiler'in sorununu onlar için çözmeyeceğini söyledi.