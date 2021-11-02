41 Kongre üyesinden Biden'e 'F-16' mektubu

Bir gerilim-yumuşama döngüsünde olan ABD-Türkiye ilişkilerinde Ankara’nın F-16 satın alma talebi Washington’ı hareketlendirdi…Geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında F-16 satın alma süreci gündeme gelirken bu görüşmenin hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi’nin 41 üyesi bir mektup yayınladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderilen mektupta ABD’li siyasetçiler Türkiye’ye F-16 satılmasına itiraz etti. Demokrat temsilci Chris Pappas, Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ve New York’u temsil eden Demokrat Carolyn Maloney öncülüğünde hazırlanan mektupta, “Türkiye’nin bir F-16 satın alma talebi göndermesi, şu anki şartlarda Türkiye’ye yanlış sinyal göndermek oluyor. Batı ile köklenmiş bir Türkiye isteğini paylaşıyoruz fakat eğer Erdoğan hükümetine ABD yasalarını ihlal etme imkanı ve NATO ittifakı standartlarından kaçarsa bunu başaramayız” denildi.Mektupta ayrıca “ABD’nin halihazırda Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uyguladığı” hatırlatıldı. ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sonrasında CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) ile yaptırım kararı almış ve Türkiye, F-35 programından çıkarılmıştı.Rusya’dan ek S-400 hava savunma sistemi satın almayı düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay ABD’den 40 adet F-16 ve filo modernizasyon kiti satın almak için hamle yapmıştı.Yunanistan lobisinden desteğini alan siyasetçiler mektupta Blinken’ın Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake’in, “Türkiye yeni S-400 satın alırsa CAATSA kapsamında yeni yaptırımlar uygulanmalı” sözlerini de hatırlattı.