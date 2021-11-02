Samanyolu Haber /Dünya / 41 Kongre üyesinden Biden'e 'F-16' mektubu /02 Kasım 2021 11:32

41 Kongre üyesinden Biden'e 'F-16' mektubu

ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta sonu bir araya gelmesinden sonra tekrar alevlenen F-16 satın alma süreci ile ilgili ABD'li siyasetçilerden dikkat çeken bir mektup geldi.

SHABER3.COM

Bir gerilim-yumuşama döngüsünde olan ABD-Türkiye ilişkilerinde Ankara’nın F-16 satın alma talebi Washington’ı hareketlendirdi…

Geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında F-16 satın alma süreci gündeme gelirken bu görüşmenin hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi’nin 41 üyesi bir mektup yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderilen mektupta ABD’li siyasetçiler Türkiye’ye F-16 satılmasına itiraz etti. Demokrat temsilci Chris Pappas, Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ve New York’u temsil eden Demokrat Carolyn Maloney öncülüğünde hazırlanan mektupta, “Türkiye’nin bir F-16 satın alma talebi göndermesi, şu anki şartlarda Türkiye’ye yanlış sinyal göndermek oluyor. Batı ile köklenmiş bir Türkiye isteğini paylaşıyoruz fakat eğer Erdoğan hükümetine ABD yasalarını ihlal etme imkanı ve NATO ittifakı standartlarından kaçarsa bunu başaramayız” denildi.

Mektupta ayrıca “ABD’nin halihazırda Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uyguladığı” hatırlatıldı. ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sonrasında CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) ile yaptırım kararı almış ve Türkiye, F-35 programından çıkarılmıştı.

Rusya’dan ek S-400 hava savunma sistemi satın almayı düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  geçen ay ABD’den 40 adet F-16 ve filo modernizasyon kiti satın almak için hamle yapmıştı.

Yunanistan lobisinden desteğini alan siyasetçiler mektupta Blinken’ın Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake’in, “Türkiye yeni S-400 satın alırsa CAATSA kapsamında yeni yaptırımlar uygulanmalı” sözlerini de hatırlattı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 41 Kongre üyesinden Biden'e 'F-16' mektubu Sonraki Haber >>

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:20