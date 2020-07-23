Samanyolu Haber /Dünya / Temsilciler meclisinde kritik dava /23 Temmuz 2020 19:41

Temsilciler meclisinde kritik dava

Teknoloji devleri Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın CEO'ları Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Tim Cook haftaya ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinin karşısına çıkacak.

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ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden dördünün baş yöneticileri, gelecek hafta yapılacak olan duruşmada, rakiplerine zarar verdikleri ve piyasa gücünü kullanarak baskın oldukları iddialarına yönelik ifade vermeye hazırlanıyor.

Facebook, Alphabet,'in Google'ı ve Apple, ve Amazon.com Inc’in CEO'ları 27 Temmuz’da Meclis Yargı Komitesi’nin antitröst (tekelcilik karşıtı) panelinde ifade verecekler. CEO'ların ifadelerini sanal ortam üzerinden vermesi bekleniyor.

Oturumun amacı, şirketlerin kullanıcılarına yönelik en iyi seçimleri yapmamakla birlikte, daha küçük rakiplerine zarar vermek ve ortadan kaldırmak için aktif olarak çalışıp çalışmadıklarını araştırmak.

Amazon'dan Jeff Bezos', Facebook'tan Mark Zuckerberg, Apple'dan Tim Cook ve Google'dan Sundar Pichai'yi bir araya getirecek olan yüksek profilli duruşma, ABD'deki Big Tech'e karşı büyüyen tepki açısından önemli bir an olacağı düşünülüyor.
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