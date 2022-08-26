Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi bu yıl Avrupa kupalarında temsil edecek olan Trabzonspor, Fenrbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.





Gün içinde yapılan kura çekimleri sonucu temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer aldıkları gruplar da belirlendi.





GRUPLAR BELLİ OLDU





Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda da karşılaştığı ve elendiği Dinamo Kiev'in de yer aldığı B Grubu'na düştü. Gruptaki diğer iki ekip ise Fransa temsilcisi Rennes ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Larnaca oldu.





UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Sırbistan'dan Kızılyıldız, Fransa'dan Monaco ve Macaristan'dan Ferencvaros ekipleriyle birlikte H Grubu'nda yer aldı.















KONFERANS LİGİ

Bu yıl Konferans Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir, İtalya'dan Fiorentina, İskoçya'dan Hearts ve Litvanya'dan RFS ile birlikte A Grubu'na düşerken, bu ligdeki bir diğer temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ise Çekya'dan Slavya Prag, Romanya'dan Cluj ve Kosova'dan Ballkani takımlarıyla birlikte G Grubu'nda yer aldı. Bu yıl Konferans Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir, İtalya'dan Fiorentina, İskoçya'dan Hearts ve Litvanya'dan RFS ile birlikte A Grubu'na düşerken, bu ligdeki bir diğer temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ise Çekya'dan Slavya Prag, Romanya'dan Cluj ve Kosova'dan Ballkani takımlarıyla birlikte G Grubu'nda yer aldı.







