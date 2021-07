Tencent hisseleri temmuzda çakıldı

Pekin yönetiminin son aylarda teknoloji şirketlerine dönük düzenlemeleri, attığı tekel karşıtı adımlar, veri güvenliğine yönelik değişiklikler ve ABD borsalarına açılmaya dönük kısıtlamalar değer kaybında etkili oldu.







PİYASANIN SEVGİLİSİYDİ KAYBEDEN OLDU





Tencent Holdings Ltd. sadece son bir ayda 170 milyar dolar değer kaybettiğini belirten Bloomberg, “Piyasanın sevgilisiydi, dünyanın en fazla kaybeden hissesi oldu” ifadesini kullanırken, yüzde 23'lük değer kaybıyla Tencent’in temmuzda kendi tarihindeki en kötü aylık hisse performansına imza attığına işaret etti.





Öte yandan, dünya genelinde temmuz ayında piyasa değeri en çok azalan 10 şirketten 9'unun Çin şirketi olduğu belirtildi.Meituan ve Alibaba, söz konusu 9 şirket arasında yer aldı.





Ekim 2020'de 858 milyar dolara kadar yükselen Alibaba'nın piyasa değeri, üç gün önce 505 milyar dolara kadar geriledi. Şirket bugün itibarıyla 537 milyar dolar değerinde.





Pekin'de düzenleyici kurumların attığı adımların ardından Tencent'in sahibi olduğu sosyal medya devi WeChat, geçtiğimiz günlerde yeni üye alımını durdurmuş, karar piyasadaki dalgalanmayı artırmıştı.





ÖZEL DERS ŞİRKETLERİ DE ÇAKILDI





Çin, bu hafta ayrıca eğitim sektöründe yaptığı kapsamlı düzenlemeyle birlikte çocuklara temel ders konularında özel ders verilmesini yasaklamıştı.





Bu adım Çin'in 120 milyar dolar büyüklüğündeki özel ders sektörüne büyük darbe vururken, New Oriental Education & Technology Group ve Koolearn Technology Holding Ltd gibi Hong Kong ve New Yorks borsalarında işlem gören özel ders şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşü tetikledi.





Yeni düzenlemelerle birlikte, ülkede özel ders veren şirketlerin kâr elde etmesi, sermaye artırması veya halka açılmasını yasaklanmıştı.