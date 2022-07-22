Tenisin büyük dörtlüsü aynı takımda yer alacak

Londra'da 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Laver Cup'ta Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal ve Andy Murray ile aynı takımda yer alacak.





'Büyük Dörtlü' olarak nitelendirilen Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray takım arkadaşı olacak. Laver Cup'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Novak Djokovic'in Avrupa takımında yer alacağı bildirildi.





Erkeklerde 14 tenisçinin yer aldığı Laver Kupası, Avrupa ve dünya takımları olarak ikiye ayrılıyor. Avrupalı ve diğer ülkelerden tenisçiler, birbirleriyle yaptıkları maçların sonunda takımları adına puan topluyor.