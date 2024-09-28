Samanyolu Haber /Spor / Teniste dünya birincisi Jannik Sinner’e doping iddiasıyla 2 yıla kadar men talebi /28 Eylül 2024 22:58

Teniste dünya birincisi Jannik Sinner’e doping iddiasıyla 2 yıla kadar men talebi

Halen dünya sıralamasında birinci olan İtalyan tenis yıldızı Jannik Sinner hakkındaki doping davasında Dünya Antidoping Ajansı geçen ayki aklanma kararına itiraz etti ve 1-2 yıl arası men talep etti.

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BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre 23 yaşındaki Sinner geçen Mart’ta yapılan testlerde, yasaklı bir bir steroid olan klostebol açısından iki kez pozitif çıkmıştı. Bu maddednin kas kütlesi oluşturarak spor performansını artırabildiği belirtiliyor.

Sinner ve ekibi, fizyoterapistinin kendi elindeki bir yara için bu maddeyi içeren bir sprey kullandığını ve eldivensiz masaj yapması nedeniyle maddenin tenisçiye bulaştığını savunuyor.

Bu savunma geçen ay, Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) tarafından kabul edilmişti. ITIA, klostebol maddesinin düşük konsantrasyonda bulunduğuna ve olayda oyuncunun kusuru ya da ihmali olmadığına kanaat getirmişti.

Dünya Antidoping Ajansı (WADA) ise bu mahkeme kararına itiraz etti. WADA, 26 Eylül’de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulunarak Sinner’in 1-2 yıl arası kortlardan men edilmesini talep etti.

Jannik Sinner doping testleri sırasında ABD’deki Indian Wells turnuvasında oynuyordu. ITIA tarafından aklandıktan hemen sonra ise geçen ay ABD Açık Şampiyonu olmuştu. Ocak ayında da Avustralya Açık’ı kazanan oyuncu bir yıl içinde iki kez Grand Slam şampiyonluğu elde etmişti.

Tenis dünyasının bir numaralı yıldızının, doping davası sürerken turnuvalara katılmasına izin verilmesi tartışmalara da neden olmuştu.

Bazı oyuncular, üst sıralardaki yıldızlara iltimas geçildiğini öne sürmüş, benzer vakalarda daha alt sıralardaki tenisçilerin doping davası sürecinde geçici olarak kortlardan uzaklaştırıldığını hatırlatmıştı.

Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic de, Sinner vakasıyla ilgili olarak bu itirazlara hak verdiğini söylemiş ve teniste doping kurallarının netleşmesi çağrısı yapmıştı.

Jannik Sinner halen Pekin’de düzenlenen Çin Açık’ta mücadele ediyor.
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